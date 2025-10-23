Виробник косметики Dove перевищив прогноз завдяки преміальній косметиці у США

Компанія Unilever, яка є одним із найбільших у світі виробників товарів повсякденного попиту, оголосила, що її базові продажі за третій квартал перевершили прогнози ринку. Фактором успіху стало двозначне зростання продажів преміальних брендів засобів для волосся, таких як Dove, K18 та Nutrafol, особливо відчутне у Північній Америці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Базове зростання продажів склало 3,9%, перевищивши прогноз аналітиків у 3,7%. Зростання цін також виявилося вищим за очікуване (2,4% проти 2,2%).

Ця тенденція підтверджує стратегічний курс нового генерального директора Фернандо Фернандеса, який очолив компанію в березні.

Його ключовий пріоритет – просування на ринок високорентабельних преміальних продуктів у сфері краси та особистої гігієни, що є ключовим фактором для розвороту тенденцій на тлі слабких споживчих настроїв та економічної невизначеності.

Продажі в Північній Америці зросли на 5,5%

Як зазначили аналітики Barclays, Північна Америка "абсолютно захопила всю пару". У цьому регіоні продажі зросли на 5,5%, головним чином завдяки значному зростанню обсягів продажів у сегменті засобів особистої гігієни та косметики.

Менеджер Aviva Investors, назвав показники Північної Америки "дуже приємними", підкреслюючи, що значна частина зростання була зумовлена саме збільшенням обсягів.

Продажі у підрозділі краси та добробуту зросли на 5,1% завдяки ключовим брендам засобів для волосся, а також Vaseline, Liquid IV та Hourglass.

Unilever прагне досягти зростання обсягів продажів на рівні 2% і наблизилася до цієї мети, показавши зростання обсягів продажів на 1,7% (без урахування морозива) за квартал.

Поворотний момент

З моменту призначення Фернандеса, акції Unilever, які зросли приблизно на 1,5% у четвер, показали кращі результати, ніж у конкурента Nestle. Новий гендиректор оптимізує бізнес, скорочує витрати та вивчає можливості продажу непрофільних активів, щоб збільшити прибутки.

Він підтвердив, що фірма переформовує свій портфель, "надаючи пріоритет преміальним сегментам та цифровій комерції, а також закріплюючи своє зростання в США та Індії".

Unilever залишила свій річний прогноз зростання продажів незмінним – 3-5%.

Зазначимо, що Unilever володіє, зокрема, такими відомими в Україні косметичними брендами як Dove, Sunsilk, Axe, Rexona, Lux; брендами побутової хімії Domestos, Cif; брендом соусів Hellman's, супів Knorr, а також морозива Cornetto, Wall's та Magnum. Компанія має 128 тисяч співробітників та постачає продукцію практично у всі країни світу.

Нагадаємо, в червні американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble оголосила про скорочення 7000 робочих місць, або близько 6% своїх працівників, протягом наступних двох років у рамках реструктуризації.