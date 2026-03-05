Запланована подія 2

Производство промышленной продукции в Украине за год упало на 8%

индустриальный парк, промышленность
Производство промышленной продукции в Украине за год упало / Pexels

В январе 2026 года индекс промышленной продукции в Украине снизился на 8,1% в годовом исчислении и на 14,8% по сравнению с декабрем 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, индекс промышленной продукции в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 составил 91,9%.

В частности:

  • в добывающей промышленности и разработке карьеров - 90,3%;
  • в перерабатывающей промышленности – 94,0%;
  • в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 87,3%.
Фото 2 — Производство промышленной продукции в Украине за год упало на 8%

В то же время, по сравнению с декабрем 2025 года промышленное производство сократилось на 14,8%.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщала, что по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Украине снизился на 1,7% по сравнению с 2024 годом.

Добавим, что рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 7,3% в годовом измерении, тогда как месяцем ранее составил 4,7%.

Автор:
Татьяна Гойденко