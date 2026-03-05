Виробництво промислової продукції в Україні за рік впала на 8%

У січні 2026 року індекс промислової продукції в Україні знизився на 8,1% у річному вимірі та на 14,8% порівняно з груднем 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними відомства, індекс промислової продукції у січні 2026 року порівняно із січнем 2025-го становив 91,9%.

Зокрема:

у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 90,3%;

у переробній промисловості — 94,0%;

у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 87,3%.

Водночас порівняно з груднем 2025 року промислове виробництво скоротилося на 14,8%.

Раніше Державна служба статистики України повідомляла, що за підсумками 2025 року індекс промислового виробництва в Україні зменшився на 1,7% порівняно з 2024 роком.

Додамо, зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%.