Виробництво промислової продукції в Україні за рік впала на 8%
У січні 2026 року індекс промислової продукції в Україні знизився на 8,1% у річному вимірі та на 14,8% порівняно з груднем 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За даними відомства, індекс промислової продукції у січні 2026 року порівняно із січнем 2025-го становив 91,9%.
Зокрема:
- у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 90,3%;
- у переробній промисловості — 94,0%;
- у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 87,3%.
Водночас порівняно з груднем 2025 року промислове виробництво скоротилося на 14,8%.
Раніше Державна служба статистики України повідомляла, що за підсумками 2025 року індекс промислового виробництва в Україні зменшився на 1,7% порівняно з 2024 роком.
Додамо, зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%.