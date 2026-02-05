Производство тралов в Украине выросло на 18% за год

В 2025 году производство тралов для перевозки крупногабаритных грузов в Украине выросло на 18%. Всего было произведено 415 единиц такой продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, тралы в Украине в прошлом году производили три предприятия.

Фото: Дмитрий Киселевский

Заводы этой отрасли активно инвестируют в развитие и отладку экспорта. Также стартовало производство нового вида продукции – модульных тралов.

"Спрос, сформированный аграриями, логистическими компаниями и частично государством, трансформировался во внутреннее производство благодаря политике "Сделано в Украине". Главными инструментами стали локализация в публичных закупках и компенсация 15% стоимости украинской техники", – отметил Кисилевский.

Фото: Дмитрий Киселевский

Он добавил, что в то же время в оборонных закупках все еще массово присутствуют низкокачественные турецкие и китайские тралы. Исправить это призванный законопроект №13392 о локализации в оборонных закупках. Он распространит требования локализации на закупки силами обороны гражданских товаров, в том числе такого типа продукции.

Фото: Дмитрий Киселевский

"Государственная поддержка в самый сложный период войны сохранила для Украины не одну отрасль машиностроения, в том числе производство тралов и спецприцепов. Теперь заводы активно инвестируют в развитие и наладку экспорта. В целом, перерабатывающая промышленность постепенно становится одним из локомотивов украинской экономики", - подчеркнул Кисилевский.

Он подчеркнул, что в 2025 году доля перерабатывающей промышленности в наполнении государственного бюджета была самой большой – 18%.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые инструменты государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку национальных производителей и развитие перерабатывающей промышленности.