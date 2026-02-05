- Категорія
Виробництво тралів в Україні зросло на 18% за рік
У 2025 році виробництво тралів для перевезення великогабаритних вантажів в Україні зросло на 18%. Всього було вироблено 415 одиниць такої продукції.
Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
За його словами, трали в Україні минулого року виготовляли три підприємства.
Заводи цієї галузі активно інвестують у розвиток та налагодження експорту. Також стартувало виробництво нового виду продукції - модульних тралів.
"Попит, сформований аграріями, логістичними компаніями і частково державою, трансформувався у внутрішнє виробництво завдяки політиці "Зроблено в Україні". Головними інструментами стали локалізація в публічних закупівлях та компенсація 15% вартості української техніки", - зауважив Кисилевський.
Він додав, що водночас в оборонних закупівлях все ще масово присутні низькоякісні турецькі і китайські трали. Виправити це покликаний законопроект № 13392 про локалізацію в оборонних закупівлях. Він розповсюдить вимоги локалізації на закупівлі силами оборони цивільних товарів, зокрема і такого типу продукції.
"Державна підтримка у найскладніший період війни зберегла для України не одну галузь машинобудування, серед них виробництво тралів та спецпричепів. Тепер заводи активно інвестують у розвиток та налагодження експорту. Загалом, переробна промисловість поступово стає одним з локомотивів української економіки", - підкреслив Кисилевський.
Він наголосив, що у 2025 році частка переробної промисловості у наповненні державного бюджету була найбільшою - 18%.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові інструменти державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку національних виробників і розвиток переробної промисловості.