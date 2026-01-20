Запланована подія 2

Виробництво ліфтів в Україні зросло на чверть: що стало імпульсом

Політика “Зроблено в Україні” дала імпульс зростанню виробництва ліфтів на 25%

Українські виробники ліфтів у 2025 році збільшили обсяги виробництва на 25%.  Головним фактором впливу на темпи відновлення галузі стала політика “Зроблено в Україні”. Зокрема долучення галузі до локалізації в публічних закупівлях з серпня 2025 року, а також участь протягом року у програмі компенсації 15% вартості української техніки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

 Він, посилаючись на дані Асоціації ліфтовиків України та окремих виробників, зауважує, що частка українських виробників на внутрішньому ринку у 2025 році зросла з 30% до 40%. Обсяг українського виробництва у 2025 році - 990 ліфтів.

"Рівень локалізації, який у 2025 році вимагався при публічних закупівлях української техніки, становив 25%. З 2026 року цей показник зріс до 30%. Участь у програмі компенсації 15% вартості української техніки вимагає рівня локалізації не менше 40%", - підкреслив нардеп.

Фото 2 — Виробництво ліфтів в Україні зросло на чверть: що стало імпульсом
Фото 3 — Виробництво ліфтів в Україні зросло на чверть: що стало імпульсом
Фото 4 — Виробництво ліфтів в Україні зросло на чверть: що стало імпульсом

За його словами, всі провідні українські виробники ліфтів відповідають цим вимогам. Зокрема, ліфти заводу “Карат Ліфткомплект” мають локалізацію 70%, заводу “Євроформат” - 60%, “Укрліфтсервіс” - 55%.

“Позитивна динаміка обсягів виробництва ліфтів - ще один аргумент на користь ефективності політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”. Імпортери все ще займають більше половини українського ринку ліфтів, відтак потенціал для зростання у 2026 році значний. Для замовників купівля українського ліфта означає якість, наявність сервісу і запчастин - на відміну від імпортної аналогічної техніки”, - наголосив Кисилевський.

Він додав, що сумарна потужність українських підприємств дозволяє виробляти близько 5000 ліфтів на рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові інструменти державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку національних виробників і розвиток переробної промисловості. 

Автор:
Світлана Манько