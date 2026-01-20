Запланована подія 2

Производство лифтов в Украине выросло на четверть: что стало импульсом

Политика "Сделано в Украине" дала импульс росту производства лифтов на 25%

Украинские производители лифтов в 2025 году увеличили объем производства на 25%. Главным фактором влияния на темпы восстановления отрасли стала политика "Сделано в Украине". В частности, присоединение отрасли к локализации в публичных закупках с августа 2025 года, а также участие в течение года в программе компенсации 15% стоимости украинской техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Он ссылаясь на данные Ассоциации лифтовиков Украины и отдельных производителей, отмечает, что доля украинских производителей на внутреннем рынке в 2025 году выросла с 30% до 40%. Объем украинского производства в 2025 году – 990 лифтов.

"Уровень локализации, который в 2025 году потребовался при публичных закупках украинской техники, составил 25%. С 2026 года этот показатель вырос до 30%. Участие в программе компенсации 15% стоимости украинской техники требует уровня локализации не менее 40%", - подчеркнул нардеп.

По его словам, все ведущие украинские производители лифтов отвечают этим требованиям. В частности, лифты завода "Карат Лифткомплект" имеют локализацию 70%, завода "Евроформат" - 60%, "Укрлифтсервис" - 55%.

"Позитивная динамика объемов производства лифтов - еще один аргумент в пользу эффективности политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Импортеры все еще занимают более половины украинского рынка лифтов, поэтому потенциал для роста в 2026 году значителен. Для заказчиков покупка украинского лифта означает качество, наличие сервиса и запчастей - в отличие от импортной аналог.

Он добавил, что суммарная мощность украинских предприятий позволяет производить около 5000 лифтов в год.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые инструменты государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку национальных производителей и развитие перерабатывающей промышленности.

Автор:
Светлана Манько