Промышленные объекты подешевели: какие регионы стратегически интересны для инвесторов

За год на украинском рынке промышленной недвижимости возросло количество предложений, а средняя цена за квадратный метр снизилась почти на 8%. Владельцы активно выставляют заводы, склады и производственные площади для продажи. Это происходит на фоне уменьшения спроса и переформатирования бизнеса в условиях длительной нестабильности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ГИС "Увекон" о состоянии рынка промышленных помещений с декабря 2024 по октябрь 2025.

По данным отчета, за этот период рынок претерпел несколько важных изменений.

Одна из них – средняя цена продажи за 1 кв.м снизилась с $266 до $246 – то есть падение составляет около –7,7%. Количество доступных объектов возросло с 937 до 1134 — плюс примерно 21 %.

Такая динамика — рост предложений и снижение цен — говорит о том, что продавцы активизировались: вероятно из-за реструктуризации бизнесов, релокации производств или потребности в ликвидности.

Региональные и сегментные особенности

В Киеве средняя цена на промышленные объекты в октябре 2025 года составляла около $465/м². Это вдвое больше средней цены по Украине — $233/м².

В то же время, за год киевские цены уменьшились на ~21%, тогда как во многих регионах или наблюдалось смягчение падения, или даже рост — что указывает на определенное выравнивание рынка.

Западные области и пригороды крупных городов — например на Волыни или в относительно безопасных регионах — показали стабильные или растущие цены, что делает их стратегически интересными для инвесторов.

Структура по площади тоже изменилась: доля крупных объектов (1000 м²) значительно возросла, в то же время малые и средние площади остаются дефицитными, что поддерживает их относительную ценность.

Что это значит для рынка и инвесторов

Повышение предложений при снижении цен открывает новые возможности для покупателей — особенно для тех, кто ищет большие промышленные площадки или склады с перспективой модернизации или перепрофилирования.

Для продавцов это сигнал, что рынок несколько охладел: чтобы успешно продать, нужно быть готовыми либо к скидке, либо к переговорам. Следовательно, лучшие шансы — в сегменте небольших/средних площадей с готовой инфраструктурой.

Региональное перераспределение бизнесов и активов означает, что "география" теперь имеет такое же значение, как площадь или цена: западные и пригородные локации становятся все более привлекательными.

