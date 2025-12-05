Промислові об’єкти подешевшали: які регіони стратегічно цікаві для інвесторів

За рік на українському ринку промислової нерухомості зросла кількість пропозицій, а середня ціна за квадратний метр знизилася майже на 8%. Власники активно виставляють заводи, склади та виробничі площі на продаж. Це відбувається на тлі зменшення попиту та переформатування бізнесів у умовах тривалої нестабільності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт ГІС "Увекон" щодо стану ринку промислових приміщень у з грудня 2024 по жовтень 2025.

За даними звіту, за цей період ринок пережив кілька важливих змін.

Одна з них - середня ціна продажу за 1 кв.м знизилася з $266 до $246 — тобто падіння становить близько –7,7 %.Натомість кількість доступних об’єктів зросла з 937 до 1134 — плюс приблизно 21 %.

Така динаміка — зростання пропозицій та зниження цін — говорить про те, що продавці активізувалися: ймовірно, через реструктуризацію бізнесів, релокацію виробництв або потребу в ліквідності.

Регіональні та сегментні особливості

У Києві середня ціна на промислові об’єкти у жовтні 2025 становила близько $465/м². Це удвічі більше за середню ціну по Україні - $233/м².

Водночас за рік київські ціни зменшилися на ~21%, тоді як у багатьох регіонах або спостерігалось пом’якшення падіння, або навіть зростання — що вказує на певне вирівнювання ринку.

Західні області та передмістя великих міст — як-от на Волині або у регіонах, що вважаються більш безпечними — показали стабільні або зростаючі ціни, що робить їх стратегічно цікавими для інвесторів.

Структура за площею теж змінилася: частка великих об’єктів (>1000 м²) значно зросла, водночас малі й середні площі залишаються дефіцитними, що підтримує їхню відносну цінність.

Що це означає для ринку й інвесторів

Підвищення пропозицій при зниженні цін відкриває нові можливості для покупців — особливо для тих, хто шукає великі промислові майданчики або склади з перспективою модернізації чи перепрофілювання.

Для продавців — це сигнал, що ринок дещо охолов: щоб успішно продати, треба бути готовими або до знижки, або до переговорів. Відтак найкращі шанси — у сегменті невеликих/середніх площ із готовою інфраструктурою.

Регіональний перерозподіл бізнесів і активів означає, що “географія” тепер важить так само, як площа чи ціна: західні та передміські локації стають дедалі більш привабливими.

Нагадаємо, ринок складів у Києві демонстрував впевнене зростання в першому півріччі 2025 року і навіть встановив рекорд за десятиріччя.