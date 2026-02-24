Против основателя Telegram Дурова в России возбудили уголовное дело: подозревают в подготовке госпереворота

Против основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские СМИ.

По версии российского следствия оппозиция и западные спецслужбы могут готовить госпереворот в РФ с помощью Telegram.

Дело против Дурова "основывается на материалах ФСБ России".

Также администрация мессенджера не выполнила требования Роскомнадзора об удалении контента, а именно: о детской порнографии, наркотиках, суициде, ЛГБТ, VPN, «финансировании противника», с призывами к участию в митингах, привлечении несовершеннолетних к противоправной деятельности, организаций».

Среди резонансных преступлений, в которых фигурирует Telegram, есть теракт в Крокус Сити Холли, убийство Дарии Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Что предшествовало

Ранее работу Telegram в РФ начали ограничивать .

Его основатель Павел Дуров отреагировал на ситуацию, сравнив Россию с Ираном.

"Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры", – подчеркнул он.

Дуров напомнил, что восемь лет назад Иран попробовал ту же стратегию. Тогда мессенджер тоже запретили, пытаясь заставить граждан пользоваться государственной альтернативой, но Тегеран потерпел неудачу.

Дело Дурова

Напомним, Павла Дурова, основателя российских соцсетей "ВКонтакте" и Telegram, арестовали во Франции вечером в субботу, 24 августа 2024 года. Это стало возможным, потому что кроме русского, у него было французское гражданство.

Учредителя Telegram обвиняют, в частности, в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, а также в соучастии в:

обеспечении незаконных транзакций;

хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;

обороте наркотиков;

мошенничестве.

В рамках принятых к нему мер Дурову запрещено покидать территорию Франции без соответствующего разрешения.

Заметим, что Дуров является гражданином Франции и ОАЭ.