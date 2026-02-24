Проти засновника Telegram Дурова в Росії порушили кримінальну справу: підозрюють у підготовці держперевороту

Проти засновника Telegram Павла Дурова в Росії порушено кримінальну справу за статтею про сприяння тероризму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

За версією російського слідства, опозиція та західні спецслужби можуть готувати держпереворот у РФ за допомогою Telegram.

Справа проти Дурова "базується на матеріалах ФСБ Росії".

Також адміністрація месенджера не виконала вимоги Роскомнагляду про видалення контенту, а саме: про дитячу порнографію, наркотики, суїцид, ЛГБТ, VPN, «фінансування противника», із закликами до участі в мітингах, залучення неповнолітніх до протиправної діяльності, організацій".

Серед резонансних злочинів, у яких фігурує Telegram, є теракт у «Крокус Сіті Холлі», вбивство Дарії Дугіної та генерала Ігоря Кириллова.

Що передувало

Раніше роботу Telegram у РФ почали обмежувати.

Його засновник Павло Дуров відреагував на ситуацію, порівнявши Росію з Іраном.

"Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження і політичної цензури", – наголосив він.

Дуров нагадав, що вісім років тому Іран спробував ту саму стратегію. Тоді месенджер теж заборонили, намагаючись змусити громадян користуватися державною альтернативою, але Тегеран зазнав невдачі.

Справа Дурова

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника російських соцмереж "Вконтакте" і Telegram, арештували у Франції ввечері у суботу, 24 серпня 2024 року. Це стало можливим, бо окрім російського, у нього було французьке громадянство.

Засновника Telegram звинувачують, зокрема, у відмові надати за запитом уповноважених органів необхідну інформацію або документи, а також у співучасті в:

забезпеченні незаконних транзакцій;

зберіганні матеріалів порнографічного характеру, у тому числі з неповнолітніми;

обороті наркотиків;

шахрайстві.

В рамках застосованих до нього заходів Дурову заборонено залишати територію Франції без відповідного дозволу.

Зауважимо, що Дуров є громадянином Франції та ОАЕ.