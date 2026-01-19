Проверки рынка табака: налоговая выявила нарушения на сотни миллионов гривен

В 2025 году Государственная налоговая служба Украины провела почти 13,9 тыс. проверок субъектов хозяйствования, работающих в сфере розничной продажи табачных изделий, по результатам которых было применено 220,5 млн грн штрафных санкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя ГНС Андрей Троцко.

"Усиленное внимание ГНС направлено не только на соблюдение норм розничной торговли, но и на правильность лицензирования. Из-за нарушений требований законодательства в прошлом году было прекращено более 1,6 тыс. лицензий на право розничной торговли табачной продукцией", – отметил Троцко.

По его словам, по результатам выявленных нарушений у субъектов хозяйствования сферы розничной продажи табака было применено 220,5 млн. грн. штрафных санкций.

Также по результатам сотрудничества ГНС и Национальной полиции за год правоохранителям направлено более 1,1 сообщений о фактах незаконной торговли и изъято продукции на 24 млн грн.

Кроме того, налоговики инициировали демонтаж 90 незаконно установленных торговых точек.

"Экономический эффект от принятых ГНС мер по детенизации этого рынка стал ощутимым. По данным РРО/ПРРО, выручка от реализации табачных изделий в 2025 году выросла на 25,6%, или 30,4 млрд грн, по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул замглавы ГНС.

Он добавил, что в государственный бюджет также поступило больше средств: акцизный налог с производимых и импортированных табачных изделий составил 122,5 млрд грн, что на 26,9% (26 млрд грн) больше, чем в 2024 году.

Троцко подчеркнул, что налоговая активизировала проверки хозяйств, выращивающих табак без лицензии или торгующих продукцией и жидкостями для электронных сигарет с нарушениями. В рамках взаимодействия с таможенниками выявлено 6 случаев использования незарегистрированного оборудования для изготовления табачных изделий. К нарушителям применены финансовые санкции, а информация передана правоохранителям.

Ранее в ГНС сообщали, что доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция – до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.