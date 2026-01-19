Перевірки ринку тютюну: податкова виявила порушення на сотні мільйонів гривень

Протягом 2025 року Державна податкова служба України провела майже 13,9 тис. перевірок суб’єктів господарювання, що працюють у сфері роздрібного продажу тютюнових виробів, за результатами яких було застосовано 220,5 млн грн штрафних санкцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови ДПС Андрій Троцко.

"Посилена увага ДПС спрямована не лише на дотримання норм роздрібної торгівлі, а й на правильність ліцензування. Через порушення вимог законодавства минулого року було припинено понад 1,6 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновою продукцією", – зауважив Троцко.

За його словами, за результатами виявлених порушень у суб’єктів господарювання сфери роздрібного продажу тютюну було застосовано 220,5 млн грн штрафних санкцій.

Також за результатами співпраці ДПС та Національної поліції протягом року правоохоронцям направлено понад 1,1 повідомлень про факти незаконної торгівлі та вилучено продукції на 24 млн грн.

Крім того, податківці ініціювали демонтаж 90 незаконно встановлених торговельних точок.

"Економічний ефект від вжитих ДПС заходів з детінізації цього ринку став відчутним. За даними РРО/ПРРО, виторг від реалізації тютюнових виробів у 2025 році зріс на 25,6 %, або 30,4 млрд грн, порівняно з минулим роком", – підкреслив заступник голови ДПС.

Він додав, що до державного бюджету також надійшло більше коштів: акцизний податок із вироблених та імпортованих тютюнових виробів склав 122,5 млрд грн, що на 26,9 % (26 млрд грн) більше, ніж у 2024 році.

Троцко наголосив, що податкова активізувала перевірки господарств, що вирощують тютюн без ліцензії або торгують продукцією та рідинами для електронних сигарет з порушеннями. У межах взаємодії з митниками виявлено 6 випадків використання незареєстрованого обладнання для виготовлення тютюнових виробів. До порушників застосовано фінансові санкції, а інформацію передано правоохоронцям.

Раніше в ДПС повідомляли, що частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція - до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.