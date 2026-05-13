Психологическая граница – 105 грн за литр: как украинские водители реагируют на удорожание топлива

40% опрошенных водителей готовы ограничить использование своего собственного автомобиля в случае, если стоимость горючего на АЗС превысит отметку в 105 гривен за литр.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса BlaBlaCar среди 15 тысяч водителей со всей Украины.

Психологический порог рынка: когда водители могут отказаться от автомобиля?

Результаты опроса демонстрируют высокую адаптивность украинских водителей, однако определяют четкие пределы выносливости:

Около четверти водителей ( 24,3% ) считают критической цену в диапазоне 95–105 грн/л.

Для 17% опрошенных пределом стоимость 85–95 грн/л.

Стратегии экономии

Чтобы компенсировать рост расходов, водители активно пересматривают свои привычки:

13,1% водителей отметили, что стали чаще брать попутчиков.

Каждый пятый водитель начал ездить плавнее, без резких стартов, чтобы сэкономить лишние 0,5-1 л на 100 км.

76% водителей используют программы лояльности АЗС. Более половины из них (52,5%) активно отслеживают свои сбережения: почти 46% экономят более 2 грн на каждом литре.

Интерес к "зеленым" авто растет

Несмотря на глобальный тренд перехода на электромобили, традиционное горючее доминирует на украинских дорогах:

Дизель ( 49% ) и бензин ( 39% ) преобладают среди опрошенных водителей.

Половина ( 52% ) респондентов планируют и дальше пользоваться автомобилем с ДВС (двигателями внутреннего сгорания).

В то же время около 43% украинских водителей уже задумываются о переходе на электромобили или гибриды: часть изучает инфраструктуру и цены, а почти каждый десятый ( 9,3% ) уже планирует соответствующее изменение авто.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным. Детальнее о том, какими будут цены на украинских АЗС, читайте в материале Delo.ua.