Психологічна межа – 105 грн за літр: як українські водії реагують на здорожчання пального

заправляти авто
Четверо з десяти опитаних водіїв готові обмежити використання авто / Depositphotos

40% опитаних водіїв готові обмежити використання свого власного автомобілю у разі, якщо вартість пального на АЗС перевищить позначку у 105 гривень за літр. 

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування BlaBlaCar серед 15 тисяч водіїв з усієї України. 

Психологічний поріг ринку: коли водії можуть відмовитися від авто?

Результати опитування демонструють високу адаптивність українських водіїв, проте визначають чіткі межі “витривалості”:

  • Майже 40% респондентів суттєво обмежать використання власного авто, лише коли ціна за літр пального перетне 105 грн/л.
  • Близько чверті водіїв (24,3%) вважають критичною ціну в діапазоні 95–105 грн/л. 
  • Для 17% опитаних межею є вартість 85–95 грн/л.

Стратегії економії

Щоб компенсувати зростання витрат, водії активно переглядають свої звички: 

  • 13,1%  водіїв зазначили, що почали частіше брати попутників.
  • Кожен п'ятий водій почав їздити більш плавно, без різких стартів, щоб зекономити зайві 0,5–1 л на 100 км.
  • 76% водіїв використовують програми лояльності АЗС. Понад половина з них (52,5%) активно відстежують свої заощадження: майже 46% економлять понад 2 грн на кожному літрі. 

Інтерес до “зелених” авто зростає

Незважаючи на глобальний тренд переходу на електромобілі, традиційне пальне домінує на українських дорогах:

  • Дизель (49%) та бензин (39%) переважають серед опитаних водіїв.
  • Половина (52%) респондентів планують і надалі користуватися авто з ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння).
  • Водночас близько 43% українських водіїв уже замислюються над переходом на електромобілі або гібриди: частина вивчає інфраструктуру та ціни, а майже кожен десятий (9,3%) уже планує відповідну зміну авто. 

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим. Детальніше про те, якими будуть ціни на українських АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько