Puma может сменить владельца: какие инвесторы проявили заинтересованность

Семья французских миллиардеров Пино, владеющая почти третью акций Puma SE через инвестиционную компанию Artémis, начала консультации с потенциальными покупателями. Среди возможных претендентов – китайские производители спортивной одежды Anta Sports и Li Ning, а также американские конкуренты и суверенные фонды с Ближнего Востока.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Семья миллиардеров Пино, которая через инвестиционную компанию Artémis владеет 29% акций Puma SE, начала обращаться к потенциальным покупателям после того, как рыночная стоимость немецкого спортивного бренда упала примерно на половину за прошлый год.

Среди потенциальных покупателей называют китайские компании Anta Sports и Li Ning, а также американские производители спортивной одежды и суверенные фонды с Ближнего Востока. Сейчас семья консультируется с финансовыми советниками и, по всей вероятности, рассчитывает получить значительную премию в случае продажи.

После новости о возможной продаже акции Puma выросли на 20% на немецких торгах, что стало самым большим приростом с октября 2001 года. Рыночная стоимость компании оценивается примерно в 3,3 млрд евро (3,9 млрд долларов).

Однако источники подчеркивают, что обсуждения продолжаются, и пока нет гарантий, что сделка состоится. За последние 12 месяцев котировки Puma упали на 50% из-за слабого спроса на спортивное снаряжение и беспокойство по поводу влияния американских тарифов.

Спикер Puma отказался от комментариев, а представители Artémis, Anta и Li Ning не ответили на запросы о потенциальных продажах компании.

Под руководством нового главного исполнительного директора Артура Хоэльда Puma пытается обновить бренд после того, как последние годы ее продукция не вызвала значительного интереса у потребителей. В прошлом месяце компания опубликовала предупреждение о доходах.

Недавно немецкая фирма назначила Андреаса Губерта, бывшего топ-менеджера Adidas, главного операционного директора. Губерт имеет 20-летний опыт работы в Adidas, в том числе последние четыре года занимал должность главного информационного директора.

О компаниях

Puma

Основанная в 1948 году, немецкая компания Puma в прошлом году получила чистую прибыль 281,6 млн евро при продажах 8,8 млрд евро. Глобальная рабочая сила компании насчитывает около 22 000 человек. Puma является спонсором, в частности, футбольного клуба "Манчестер Сити", сборной Португалии и мужской сборной Дании по гандболу.

Anta

Китайская компания Anta владеет брендами Fila, Descente, Kolon Sport и Jack Wolfskin. В 2019 году она участвовала в консорциуме, который приобрел финскую компанию Amer Sports Oyj, производителя теннисных ракеток Wilson и бейсбольных бит Louisville Slugger, примерно за 4,6 млрд евро.

Ли Нин

Основанная в 1990 году китайским гимнастом Ли Нином, компания Li Ning разрабатывает и продает профессиональную и спортивную обувь, одежду и аксессуары для активного отдыха. Кроме одноименного бренда, компания владеет или лицензирует спортивные бренды, среди которых Double Happiness (настольный теннис), Aigle и Kason (спортивное оборудование для активного отдыха), а также бренд для бадминтона.