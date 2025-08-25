Puma може змінити власника: які інвестори виявили зацікавленість

Родина французьких мільярдерів Піно, яка володіє майже третиною акцій Puma SE через інвестиційну компанію Artémis, почала консультації з потенційними покупцями. Серед можливих претендентів — китайські виробники спортивного одягу Anta Sports і Li Ning, а також американські конкуренти та суверенні фонди з Близького Сходу.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Родина Піно шукає покупців для Puma

Родина мільярдерів Піно, яка через інвестиційну компанію Artémis володіє 29% акцій Puma SE, почала звертатися до потенційних покупців після того, як ринкова вартість німецького спортивного бренду впала приблизно на половину за минулий рік.

Серед потенційних покупців називають китайські компанії Anta Sports та Li Ning, а також американських виробників спортивного одягу та суверенні фонди з Близького Сходу. Зараз сім’я консультується з фінансовими радниками і, ймовірно, розраховує отримати значну премію у разі продажу.

Після новини про можливий продаж акції Puma зросли на 20% на німецьких торгах, що стало найбільшим приростом з жовтня 2001 року. Ринкова вартість компанії оцінюється приблизно в 3,3 млрд євро (3,9 млрд доларів).

Проте джерела наголошують, що обговорення тривають, і поки немає гарантій, що угода відбудеться. За останні 12 місяців котирування Puma впали на 50% через слабкий попит на спортивне спорядження та занепокоєння щодо впливу американських тарифів.

Речник Puma відмовився від коментарів, а представники Artémis, Anta та Li Ning не відповіли на запити щодо потенційного продажу компанії.

Під керівництвом нового головного виконавчого директора Артура Хоельда Puma намагається оновити бренд після того, як останніми роками її продукція не викликала значного інтересу у споживачів. Минулого місяця компанія опублікувала попередження про прибутки.

Нещодавно німецька фірма призначила Андреаса Губерта, колишнього топ-менеджера Adidas, головним операційним директором. Губерт має 20-річний досвід роботи в Adidas, зокрема останні чотири роки обіймав посаду головного інформаційного директора.

Про компанії

Puma

Заснована в 1948 році, німецька компанія Puma минулого року отримала чистий прибуток 281,6 млн євро при продажах 8,8 млрд євро. Глобальна робоча сила компанії налічує приблизно 22 000 осіб. Puma є спонсором, зокрема, футбольного клубу "Манчестер Сіті", збірної Португалії та чоловічої збірної Данії з гандболу.

Anta

Китайська компанія Anta володіє брендами Fila, Descente, Kolon Sport та Jack Wolfskin. У 2019 році вона брала участь у консорціумі, який придбав фінську компанію Amer Sports Oyj, виробника тенісних ракеток Wilson і бейсбольних біт Louisville Slugger, приблизно за 4,6 млрд євро.

Li Ning

Заснована в 1990 році китайським гімнастом Лі Ніном, компанія Li Ning розробляє та продає професійне й спортивне взуття, одяг та аксесуари для активного відпочинку. Крім однойменного бренду, компанія володіє або ліцензує спортивні бренди, серед яких Double Happiness (настільний теніс), Aigle та Kason (спортивне обладнання для активного відпочинку), а також бренд для бадмінтону.