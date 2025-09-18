ПУМБ запустил сервис интернет-эквайринга hutko

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) представил новую услугу для предпринимателей – сервис онлайн-платежей hutko.

Таким образом сейчас ПУМБ удовлетворяет основные потребности бизнеса по работе с платежами. Для приема офлайн-оплат есть классические POS-терминалы и мобильное приложение с технологией tap2phone, а для онлайн-расчетов – новый сервис hutko.

Этот сервис делает процесс оплаты товаров и услуг в интернете по-настоящему удобным, простым и безопасным.

"ПУМБ как один из ведущих игроков рынка банковских услуг для малого и микробизнеса в части кредитования и транзакционного бизнеса продолжает развитие и предлагает новый сервис для предпринимателей сегмента e-commerce, который сейчас стремительно развивается. Мы внедряем простой и удобный платежный инструмент – онлайн-эквайринг hutko, позволяющий нашим клиентам просто и быстро, без длительной разработки или сложных технических процедур интегрировать платежное решение в свои бизнес-процессы и получить бесперебойные онлайн-расчеты. С этим новым сервисом запускаться, масштабироваться и зарабатывать больше – становится проще", – отметил Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.

hutko предлагает стабильные решения в нестабильное время и может стать надежным платежным партнером для проектов любого масштаба: от микро и малых предприятий до крупных компаний.

В частности, подхватить стартапы на этапе запуска и помочь им быстро стартовать, добавить ускорения набирающими обороты предпринимателям, а для компаний-гигантов быть двигателем технологических изменений.

И не важно, какая идея заложена в основу бизнеса, hutko имеет готовые инструменты для разных сфер деятельности.

Использовать этот сервис могут интернет-магазины, бизнес-подписки, маркетплейсы, службы такси и доставки, страховые компании, гостиницы, рестораны и многие другие.

hutko не просто дает платежные решения, а создает условия для масштабирования, потому что позволяет принимать оплаты повсюду – на сайтах, социальных сетях и мессенджерах, чат-ботах и ​​мобильных приложениях как в Украине, так и из-за рубежа.

Ключевые преимущества сервиса:

Быстрая регистрация – онлайн-подключение услуги без обращения в отделение банка

Легкий старт – настройка приема оплат без помощи разработчиков

Готовые интеграции с Shopify, Wix, WooCommerce и другими CMS и конструкторами сайтов

Прием платежей из 200+ стран в 150+ валютах с автоматической конвертацией в гривну

Высокая конверсия – до 98% транзакций проходят с первой попытки

Широкий функционал – бесплатный ПРРО, адаптивная страница оплаты, собственный вебконструктор и т.д.

Ежедневные возмещения – зачисление средств по платежам на следующий день после оплаты даже в выходные

Выгодные условия – комиссия за эквайринг 1,5% и ниже в зависимости от оборота

АО "ПУМБ". Государственная регистрация банков №73 от 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.