ПУМБ запустив сервіс інтернет-еквайрингу hutko

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) презентував нову послугу для підприємців – сервіс онлайн-платежів hutko.

Відтак ПУМБ задовольняє основні потреби бізнесу по роботі з платежами. Для прийому офлайн-оплат є класичні POS-термінали та мобільний застосунок із технологією tap2phone, а для онлайн-розрахунків - новий сервіс hutko.

Цей сервіс робить процес оплати товарів і послуг в інтернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним.

"ПУМБ як один із провідних гравців ринку банківських послуг для малого та мікробізнесу в частині кредитування та транзакційного бізнесу продовжує розвиток і пропонує новий сервіс для підприємців сегменту e-commerce, який нині стрімко розвивається. Ми запроваджуємо простий і зручний платіжний інструмент – онлайн-еквайринг hutko, який надає змогу нашим клієнтам просто та швидко, без тривалої розробки чи складних технічних процедур інтегрувати платіжне рішення у свої бізнес-процеси та отримати безперебійні онлайн-розрахунки. З цим новим сервісом запускатися, масштабуватися та заробляти більше – стає простіше", – зазначив Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

hutko пропонує стабільні рішення у нестабільні часи та може стати надійним платіжним партнером для проєктів будь-якого масштабу: від мікро і малих підприємств до великих компаній.

Зокрема, підхопити стартапи на етапі запуску та допомогти їм швидко стартувати, додати прискорення підприємцям, які набирають оберти, а для компаній-гігантів бути рушієм технологічних змін.

І неважливо, яка ідея закладена в основу бізнесу, hutko має готові інструменти для різних сфер діяльності.

Використовувати цей сервіс можуть інтернет-магазини, бізнеси за підпискою, маркетплейси, служби таксі та доставки, страхові компанії, готелі, ресторани та багато інших.

hutko не просто дає платіжні рішення, а створює умови для масштабування, тому що дає змогу приймати оплати всюди – на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, чат-ботах і мобільних застосунках як в Україні, так і з-за кордону.

Ключові переваги сервісу:

Швидка реєстрація – онлайн-підключення послуги без звернення до відділення банку

Легкий старт – налаштування прийому оплат без допомоги розробників

Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими CMS і конструкторами сайтів

Прийом платежів із 200+ країн у 150+ валютах з автоматичною конвертацією у гривню

Висока конверсія – до 98% транзакцій проходять із першої спроби

Широкий функціонал – безкоштовний ПРРО, адаптивна сторінка оплати, власний вебконструктор тощо

Щоденні відшкодування – зарахування коштів по платежах наступного дня після оплати навіть у вихідні

Вигідні умови – комісія за еквайринг 1,5% і нижче залежно від обороту

