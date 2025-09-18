Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПУМБ запустив сервіс інтернет-еквайрингу hutko

Сервіс інтернет-еквайрингу hutko
Сервіс інтернет-еквайрингу hutko

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) презентував нову послугу для підприємців – сервіс онлайн-платежів hutko. 

Відтак ПУМБ задовольняє основні потреби бізнесу по роботі з платежами. Для прийому офлайн-оплат є класичні POS-термінали та мобільний застосунок із технологією tap2phone, а для онлайн-розрахунків - новий сервіс hutko

Цей сервіс робить процес оплати товарів і послуг в інтернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним.

"ПУМБ як один із провідних гравців ринку банківських послуг для малого та мікробізнесу в частині кредитування та транзакційного бізнесу продовжує розвиток і пропонує новий сервіс для підприємців сегменту e-commerce, який нині стрімко розвивається. Ми запроваджуємо простий і зручний платіжний інструмент – онлайн-еквайринг hutko, який надає змогу нашим клієнтам просто та швидко, без тривалої розробки чи складних технічних процедур інтегрувати платіжне рішення у свої бізнес-процеси та отримати безперебійні онлайн-розрахунки. З цим новим сервісом запускатися, масштабуватися та заробляти більше – стає простіше", – зазначив Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

hutko пропонує стабільні рішення у нестабільні часи та може стати надійним платіжним партнером для проєктів будь-якого масштабу: від мікро і малих підприємств до великих компаній. 

Зокрема, підхопити стартапи на етапі запуску та допомогти їм швидко стартувати, додати прискорення підприємцям, які набирають оберти, а для компаній-гігантів бути рушієм технологічних змін. 

І неважливо, яка ідея закладена в основу бізнесу, hutko має готові інструменти для різних сфер діяльності. 

Використовувати цей сервіс можуть інтернет-магазини, бізнеси за підпискою, маркетплейси, служби таксі та доставки, страхові компанії, готелі, ресторани та багато інших.

hutko не просто дає платіжні рішення, а створює умови для масштабування, тому що дає змогу приймати оплати всюди – на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, чат-ботах і мобільних застосунках як в Україні, так і з-за кордону.

Ключові переваги сервісу:

  • Швидка реєстрація – онлайн-підключення послуги без звернення до відділення банку
  • Легкий старт – налаштування прийому оплат без допомоги розробників
  • Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими CMS і конструкторами сайтів
  • Прийом платежів із 200+ країн у 150+ валютах з автоматичною конвертацією у гривню
  • Висока конверсія – до 98% транзакцій проходять із першої спроби
  • Широкий функціонал – безкоштовний ПРРО, адаптивна сторінка оплати, власний вебконструктор тощо
  • Щоденні відшкодування – зарахування коштів по платежах наступного дня після оплати навіть у вихідні 
  • Вигідні умови – комісія за еквайринг 1,5% і нижче залежно від обороту

АТ "ПУМБ". Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.