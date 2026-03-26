Путь к единому рынку: НБУ утвердил внутренний план в сфере европейской интеграции

Национальный банк Украины утвердил внутренний план выполнения мер в сфере европейской интеграции. Этот документ является дорожной картой для внедрения права Европейского Союза в отечественном финансовом секторе. План систематизирует задачи, необходимые для подготовки Украины к членству в ЕС, и определяет ответственность по каждому направлению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Это амбициозный План, который определяет внутреннюю логистику и распределение задач, и является составной частью комплексных евроинтеграционных целей. Должны четко контролировать состояние его выполнения и мониторить риски, чтобы получить желаемый результат. Это важные вопросы для соответствия стандартам, как страны с рыночной экономикой, обеспечение ценовой и финансовой стабильности и нашей способности к предстоящей работе в рамках ЕС", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Ключевые направления реформ

План включает несколько стратегических сфер. В частности, речь идет о развитии регулирования в банковской отрасли и страховании. Отдельный акцент сделан на цифровых финансах – регулировании виртуальных активов и обеспечении цифровой операционной устойчивости финансовых учреждений.

Значительная часть предусмотренных мер касается кластера 2 "Внутренний рынок". НБУ на межведомственном уровне возглавляет работу по разделам "Финансовые услуги" и "Свободное движение капитала". Также предусмотрены шаги по укреплению независимости центрального банка, что является обязательным условием для будущей интеграции в Европейскую систему центральных банков.

Для реализации плана Национальный банк будет работать совместно с правительством и парламентом. Такое взаимодействие необходимо для оперативного принятия законодательных изменений, которые приведут украинские финансовые правила в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Напомним, в марте НБУ восстановил требования по формированию буферов капитала и приводит нормативы достаточности капитала в соответствии с законодательством ЕС. Это позволит создать запас прочности для стабильной работы банков в периоды экономической нестабильности.