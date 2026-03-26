Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Шлях до єдиного ринку: НБУ затвердив внутрішній план у сфері європейської інтеграції

нбу
НБУ затвердив покроковий план інтеграції до ЄС / НБУ

Національний банк України затвердив внутрішній план виконання заходів у сфері європейської інтеграції. Цей документ є дорожньою картою для імплементації права Європейського Союзу у вітчизняному фінансовому секторі. План систематизує завдання, необхідні для підготовки України до членства в ЄС, та визначає відповідальність за кожним напрямом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Це амбітний План, який визначає внутрішню логістику та розподіл завдань, та є складовою комплексних євроінтеграційних цілей. Маємо чітко контролювати стан його виконання і моніторити ризики, щоб отримати бажаний результат. Це важливі питання для відповідності стандартам, як країни з ринковою економікою, забезпечення цінової та фінансової стабільності та нашої спроможності до майбутньої роботи в межах ЄС", — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Ключові напрями реформ

План охоплює декілька стратегічних сфер. Зокрема, йдеться про розвиток регулювання в банківській галузі та страхуванні. Окремий акцент зроблено на цифрових фінансах — регулюванні віртуальних активів та забезпеченні цифрової операційної стійкості фінансових установ.

Значна частина передбачених заходів стосується кластеру 2 "Внутрішній ринок". НБУ на міжвідомчому рівні очолює роботу за розділами "Фінансові послуги" та "Вільний рух капіталу". Також передбачено кроки для зміцнення незалежності центрального банку, що є обов’язковою умовою для майбутньої інтеграції до Європейської системи центральних банків.

Для реалізації плану Національний банк працюватиме спільно з урядом та парламентом. Така взаємодія необхідна для оперативного ухвалення законодавчих змін, які приведуть українські фінансові правила у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, у березні НБУ відновив вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.

Автор:
Тетяна Ковальчук