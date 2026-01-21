Запланована подія 2

Работа для безработных, ветеранов и ВПЛ: уже более 4600 украинцев присоединились к "Армии восстановления"

трактор, уборка снега
Украинцы активно приобщаются к "Армии восстановления". / Freepik

С начала этого года уже более 4,6 тысяч украинцев приняли участие в общественно полезных работах в рамках проекта "Армия восстановления". Всего за время войны было издано более 336 тысяч направлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Государство стабильно финансирует это направление: на заработные платы участникам уже направлено 2,9 млрд. гривен.

Какую работу выполняют участники?

Направления работ определяются военными администрациями совместно с командованием исходя из насущных потребностей каждого конкретного региона. Сегодня наиболее активно работают по следующим направлениям:

  • изготовление защитных сеток, пошив амуниции, приготовление сухпайков и консервации; работа в реабилитационных центрах;
  • уход за пенсионерами, лицами с инвалидностью и тяжелобольными гражданами;
  • разбор завалов после обстрелов, ремонт поврежденного жилья, подготовка укрытий и обслуживание объектов критической инфраструктуры.

Кто может приобщиться?

Программа открыта для широкого круга временно оставшихся без работы граждан. Участие могут принять:

  • официально зарегистрированные безработные;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • ветераны и ветеранки;
  • люди пенсионного возраста (до 70 лет) на прифронтовых территориях. Кстати, более 600 человек в возрасте 60-70 лет уже активно работают в проекте, особенно в Запорожье и Харьковской области.

Рейтинг регионов

Некоторые области стали настоящими лидерами по количеству привлеченных людей. Топ-3 регионов выглядит так:

  • Харьковская область - 12,2 тыс. человек;
  • Полтавская область - 8,7 тыс. человек;
  • Киевская область - 8,3 тыс. человек.

Новые ставки оплаты в 2026 году

С начала 2026 года государство повысило финансовую мотивацию для участников проекта. Теперь размер оплаты за полный отработанный месяц составляет:

  • 12 970,5 грн - базовый размер (вместо предыдущих 12 000 грн);
  • 17 000 грн - для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа.

Участие в общественно полезных работах — возможность получить стабильный доход, страховой стаж и поддержать страну в критический момент.

Напомним, состоянием на начало декабря 2025 года было выдано 110 тысяч направлений, привлекая 28 тысяч новых участников.

Автор:
Татьяна Ковальчук