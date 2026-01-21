Работа для безработных, ветеранов и ВПЛ: уже более 4600 украинцев присоединились к "Армии восстановления"

С начала этого года уже более 4,6 тысяч украинцев приняли участие в общественно полезных работах в рамках проекта "Армия восстановления". Всего за время войны было издано более 336 тысяч направлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Государство стабильно финансирует это направление: на заработные платы участникам уже направлено 2,9 млрд. гривен.

Какую работу выполняют участники?

Направления работ определяются военными администрациями совместно с командованием исходя из насущных потребностей каждого конкретного региона. Сегодня наиболее активно работают по следующим направлениям:

изготовление защитных сеток, пошив амуниции, приготовление сухпайков и консервации; работа в реабилитационных центрах;

уход за пенсионерами, лицами с инвалидностью и тяжелобольными гражданами;

разбор завалов после обстрелов, ремонт поврежденного жилья, подготовка укрытий и обслуживание объектов критической инфраструктуры.

Кто может приобщиться?

Программа открыта для широкого круга временно оставшихся без работы граждан. Участие могут принять:

официально зарегистрированные безработные;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны и ветеранки;

люди пенсионного возраста (до 70 лет) на прифронтовых территориях. Кстати, более 600 человек в возрасте 60-70 лет уже активно работают в проекте, особенно в Запорожье и Харьковской области.

Рейтинг регионов

Некоторые области стали настоящими лидерами по количеству привлеченных людей. Топ-3 регионов выглядит так:

Харьковская область - 12,2 тыс. человек;

Полтавская область - 8,7 тыс. человек;

Киевская область - 8,3 тыс. человек.

Новые ставки оплаты в 2026 году

С начала 2026 года государство повысило финансовую мотивацию для участников проекта. Теперь размер оплаты за полный отработанный месяц составляет:

12 970,5 грн - базовый размер (вместо предыдущих 12 000 грн);

17 000 грн - для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа.

Участие в общественно полезных работах — возможность получить стабильный доход, страховой стаж и поддержать страну в критический момент.

Напомним, состоянием на начало декабря 2025 года было выдано 110 тысяч направлений, привлекая 28 тысяч новых участников.