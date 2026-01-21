- Категория
Работа для безработных, ветеранов и ВПЛ: уже более 4600 украинцев присоединились к "Армии восстановления"
С начала этого года уже более 4,6 тысяч украинцев приняли участие в общественно полезных работах в рамках проекта "Армия восстановления". Всего за время войны было издано более 336 тысяч направлений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.
Государство стабильно финансирует это направление: на заработные платы участникам уже направлено 2,9 млрд. гривен.
Какую работу выполняют участники?
Направления работ определяются военными администрациями совместно с командованием исходя из насущных потребностей каждого конкретного региона. Сегодня наиболее активно работают по следующим направлениям:
- изготовление защитных сеток, пошив амуниции, приготовление сухпайков и консервации; работа в реабилитационных центрах;
- уход за пенсионерами, лицами с инвалидностью и тяжелобольными гражданами;
- разбор завалов после обстрелов, ремонт поврежденного жилья, подготовка укрытий и обслуживание объектов критической инфраструктуры.
Кто может приобщиться?
Программа открыта для широкого круга временно оставшихся без работы граждан. Участие могут принять:
- официально зарегистрированные безработные;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- ветераны и ветеранки;
- люди пенсионного возраста (до 70 лет) на прифронтовых территориях. Кстати, более 600 человек в возрасте 60-70 лет уже активно работают в проекте, особенно в Запорожье и Харьковской области.
Рейтинг регионов
Некоторые области стали настоящими лидерами по количеству привлеченных людей. Топ-3 регионов выглядит так:
- Харьковская область - 12,2 тыс. человек;
- Полтавская область - 8,7 тыс. человек;
- Киевская область - 8,3 тыс. человек.
Новые ставки оплаты в 2026 году
С начала 2026 года государство повысило финансовую мотивацию для участников проекта. Теперь размер оплаты за полный отработанный месяц составляет:
- 12 970,5 грн - базовый размер (вместо предыдущих 12 000 грн);
- 17 000 грн - для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа.
Участие в общественно полезных работах — возможность получить стабильный доход, страховой стаж и поддержать страну в критический момент.
Напомним, состоянием на начало декабря 2025 года было выдано 110 тысяч направлений, привлекая 28 тысяч новых участников.