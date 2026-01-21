Робота для безробітних, ветеранів та ВПО: вже понад 4600 українців долучилися до "Армії відновлення"

З початку цього року вже понад 4,6 тисячі українців взяли участь у суспільно корисних роботах в межах проєкту "Армія відновлення". Загалом за час війни було видано понад 336 тис. направлень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Держава стабільно фінансує цей напрям: на заробітні плати учасникам уже спрямовано 2,9 млрд гривень.

Яку роботу виконують учасники?

Напрями робіт визначаються військовими адміністраціями спільно з командуванням, виходячи з нагальних потреб кожного конкретного регіону. Сьогодні найактивніше працюють за такими напрямами:

виготовлення захисних сіток, пошиття амуніції, приготування сухпайків та консервації, робота в реабілітаційних центрах;

догляд за пенсіонерами, особами з інвалідністю та тяжкохворими громадянами;

розбір завалів після обстрілів, ремонт пошкодженого житла, підготовка укриттів та обслуговування об’єктів критичної інфраструктури.

Хто може долучитися?

Програма відкрита для широкого кола громадян, які тимчасово залишилися без роботи. Участь можуть взяти:

офіційно зареєстровані безробітні;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ветерани та ветеранки;

люди пенсійного віку (до 70 років) на прифронтових територіях. До речі, понад 600 осіб віком 60–70 років уже активно працюють у проєкті, особливо на Запоріжжі та Харківщині.

Рейтинг регіонів

Деякі області стали справжніми лідерами за кількістю залучених людей. Топ-3 регіонів виглядає так:

Харківська область — 12,2 тис. осіб;

Полтавська область — 8,7 тис. осіб;

Київська область — 8,3 тис. осіб.

Нові ставки оплати у 2026 році

З початку 2026 року держава підвищила фінансову мотивацію для учасників проєкту. Тепер розмір оплати за повний відпрацьований місяць становить:

12 970,5 грн — базовий розмір (замість попередніх 12 000 грн);

17 000 грн — для мешканців прифронтових територій, а також для ветеранів та ветеранок у всіх громадах, де діє програма.

Участь у суспільно корисних роботах — це можливість отримати стабільний дохід, страховий стаж та підтримати країну в критичний момент.

Нагадаємо, станом на початок грудня 2025 року було видано 110 тисяч направлень, залучивши 28 тисяч нових учасників.