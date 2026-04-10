Работодатели через Службу занятости разместили 1,5 тысячи вакансий с жильем: какие зарплаты

За первый квартал 2026 года украинские работодатели подали в Службу занятости 1,5 тысячи вакансий с возможностью предоставления жилья. С учетом предложений от партнерских сервисов, на Едином портале вакансий зарегистрировано около 4 тысяч таких объявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Служба занятости Украины.

Половина вакансий с проживанием, предоставленных через Службу занятости, уже заполнена. К началу апреля актуальными остаются более 800 предложений. Наибольшее количество вариантов зафиксировано в следующих регионах:

город Киев - 260;

Киевская область - 200;

Львовская область - 150;

Днепропетровская область - 144.

Уровень заработной платы зависит от сферы деятельности. Силы обороны предлагают выплаты от 65 до 125 тысяч гривен. В гражданском секторе зарплаты составляют от 22 до 50 тысяч гривен.

Работодатели ищут таких специалистов: врачи, водители, медицинские сестры и братья, повара, монтажники, мастера по ремонту, рецептурщики, грузчики, трактористы, технические директора, работники сельскохозяйственного производства и кондитеры.

Ранее сообщалось, что рабочие специальности остаются среди наиболее высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.