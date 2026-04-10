Працедавці через Службу зайнятості розмістили 1,5 тисячі вакансій з житлом: які зарплати

За перший квартал 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 1,5 тисячі вакансій із можливістю надання житла. З урахуванням пропозицій від партнерських сервісів, на Єдиному порталі вакансій зареєстровано майже 4 тисячі таких оголошень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Служба зайнятості України.

Половина вакансій із проживанням, поданих через Службу зайнятості, вже заповнена. На початок квітня актуальними залишаються понад 800 пропозицій. Найбільшу кількість варіантів зафіксовано в таких регіонах:

місто Київ — 260;

Київська область — 200;

Львівська область — 150;

Дніпропетровська область — 144.

Рівень заробітної плати залежить від сфери діяльності. Сили оборони пропонують виплати від 65 до 125 тисяч гривень. У цивільному секторі зарплати становлять від 22 до 50 тисяч гривень.

Роботодавці шукають таких спеціалістів: лікарі, водії, медичні сестри та брати, кухарі, монтажники, майстри з ремонту, рецептурники, вантажники, трактористи, технічні директори, працівники сільськогосподарського виробництва та кондитери.

Раніше повідомлялося, що робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.