Працедавці через Службу зайнятості розмістили 1,5 тисячі вакансій з житлом: які зарплати

У І кварталі роботодавці розмістили 1,5 тисячі вакансій з житлом, часто шукають водіїв / Freepik

За перший квартал 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 1,5 тисячі вакансій із можливістю надання житла. З урахуванням пропозицій від партнерських сервісів, на Єдиному порталі вакансій зареєстровано майже 4 тисячі таких оголошень.

Половина вакансій із проживанням, поданих через Службу зайнятості, вже заповнена. На початок квітня актуальними залишаються понад 800 пропозицій. Найбільшу кількість варіантів зафіксовано в таких регіонах:

  • місто Київ — 260; 
  • Київська область — 200; 
  • Львівська область — 150; 
  • Дніпропетровська область — 144.

Рівень заробітної плати залежить від сфери діяльності. Сили оборони пропонують виплати від 65 до 125 тисяч гривень. У цивільному секторі зарплати становлять від 22 до 50 тисяч гривень.

Роботодавці шукають таких спеціалістів: лікарі, водії, медичні сестри та брати, кухарі, монтажники, майстри з ремонту, рецептурники, вантажники, трактористи, технічні директори, працівники сільськогосподарського виробництва та кондитери.

Раніше повідомлялося, що робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.

Автор:
Тетяна Ковальчук