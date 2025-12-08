Рассмотрение дела Коломойского сорвалось: подозреваемого не доставили в суд

Подольский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского из-за того, что конвой не смог доставить подозреваемого из СИЗО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на корреспондента " Суспільного".

Автомобиль конвоя оказался технически неисправен.

Заседание отложили до 11 декабря - с согласия стороны обвинения и защиты. Адвокат бизнесмена в комментарии медиа заявил, что его подзащитного якобы пытаются содержать под стражей "любым способом".

По словам защитника, это уже второй случай, когда следственные изоляторы якобы не могут обеспечить прибытие Коломойского в суд.

Также он подчеркнул, что в апелляции сейчас находятся два определения о продлении меры пресечения: срок одного уже истек, другое действует до 14 декабря.

"Суд сначала назначил заседание на 20-е, потому что раньше даты не было, хотя Верховный суд вынес отдельное постановление. Затем переназначили на 10-е, но только для того, чтобы заявить о предвзятости и самоотводе", — добавил адвокат.

Игорь Коломойский находится под следствием в Украине и содержится под стражей. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в мошенничестве и легализации более 500 млн. грн. Также добавилось еще несколько эпизодов, в частности, относительно незаконного завладения средствами. " Укрнефти " да " Укртатнафты " . В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.