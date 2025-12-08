Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рассмотрение дела Коломойского сорвалось: подозреваемого не доставили в суд

Рассмотрение дела Коломойского сорвалось
Рассмотрение дела Коломойского сорвалось / Суспільне

Подольский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского из-за того, что конвой не смог доставить подозреваемого из СИЗО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на корреспондента " Суспільного".

Автомобиль конвоя оказался технически неисправен.

Заседание отложили до 11 декабря - с согласия стороны обвинения и защиты. Адвокат бизнесмена в комментарии медиа заявил, что его подзащитного якобы пытаются содержать под стражей "любым способом".

По словам защитника, это уже второй случай, когда следственные изоляторы якобы не могут обеспечить прибытие Коломойского в суд.

Также он подчеркнул, что в апелляции сейчас находятся два определения о продлении меры пресечения: срок одного уже истек, другое действует до 14 декабря.

"Суд сначала назначил заседание на 20-е, потому что раньше даты не было, хотя Верховный суд вынес отдельное постановление. Затем переназначили на 10-е, но только для того, чтобы заявить о предвзятости и самоотводе", — добавил адвокат.

Игорь Коломойский находится под следствием в Украине и содержится под стражей. В сентябре 2023 года ему объявили   подозрение в мошенничестве   и легализации более 500 млн. грн. Также добавилось еще несколько эпизодов, в частности, относительно незаконного завладения средствами.   " Укрнефти "   да   " Укртатнафты " . В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.

Автор:
Татьяна Гойденко