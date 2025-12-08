Запланована подія 2

Розгляд справи Коломойського зірвався: підозрюваного не доставили до суду

Подільський районний суд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського через те, що конвой не зміг доставити підозрюваного з СІЗО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на кореспондента "Суспільного".

Автомобіль конвою виявився технічно несправним.

Засідання відклали до 11 грудня — за згодою сторони обвинувачення та захисту. Адвокат бізнесмена у коментарі медіа заявив, що його підзахисного нібито намагаються втримувати під вартою "у будь-який спосіб".

За словами захисника, це вже другий випадок, коли слідчі ізолятори нібито не можуть забезпечити прибуття Коломойського до суду.

Також він наголосив, що в апеляції наразі перебувають дві ухвали щодо продовження запобіжного заходу: строк однієї вже сплив, інша чинна до 14 грудня.

"Суд спершу призначив засідання на 20-те, бо раніше дати не було, хоча Верховний суд виніс окрему ухвалу. Потім перепризначили на 10-те, але лише для того, щоб заявити про упередженість і самовідвід", — додав адвокат.

Ігор Коломойський зараз перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн. Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.

Автор:
Тетяна Гойденко