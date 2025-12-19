Расходы общего фонда госбюджета за 11 месяцев выросли до 3,54 трлн грн: куда идут деньги

За январь – ноябрь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3,54 трлн. грн., что на 540,4 млрд. грн., или на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре было израсходовано 374,1 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Структура расходов

По данным Государственной казначейской службы Украины на 15 декабря 2025 года, оборонный сектор поглощает наибольшую долю ресурсов. За январь-ноябрь на эти нужды было направлено 2,22 трлн грн (или почти 63% от всех расходов). Только в ноябре армия получила 221,7 млрд грн на вооружение, экипировку и горюче-смазочные материалы.

Кроме прямой поддержки фронта государство финансирует критически важные направления по экономической классификации.

На оплату труда и начисления за 11 месяцев было направлено 1,40 трлн грн. Это самая большая статья расходов (39,4%), которая выросла на 20,6% по сравнению с прошлым годом. Сюда входят зарплаты бюджетникам и денежное довольствие военнослужащих.

Социальное обеспечение - 582,7 млрд грн. Средства направлены на выплаты пенсий, помощь малообеспеченным семьям, защиту детей и выплату жилищных субсидий. Финансирование этого направления выросло на 14% по отношению к прошлому году.

Оплата за товары и услуги составила 518,5 млрд. грн. Этот блок включает в себя закупку военной техники, боеприпасов, продуктов питания для ВСУ, а также оплату медицинских гарантий через Национальную службу здоровья.

На трансферты предприятиям и учреждениям было направлено 434 млрд грн. Это деньги на поддержку Фонда развития предпринимательства, государственные медицинские программы и критические потребности оборонного сектора.

На выплаты по государственному долгу ушло 319,9 млрд. грн., а местные бюджеты получили 173,1 млрд. грн. трансфертов для обеспечения жизнедеятельности общин.

Напомним, что общая сумма кассовых расходов за январь-октябрь 2025 года достигла 3,16 трлн грн. Это на 507,2 млрд грн (19,1%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В октябре расходы составили 346,8 млрд. грн.