Видатки загального фонду держбюджету за 11 місяців зросли до 3,54 трлн грн: куди йдуть гроші

За січень – листопад 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,54 трлн грн, що на 540,4 млрд грн, або на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді було витрачено 374,1 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Структура видатків

За даними Державної казначейської служби України станом на 15 грудня 2025 року, оборонний сектор поглинає найбільшу частку ресурсів. За січень-листопад на ці потреби спрямували 2,22 трлн грн (або майже 63% від усіх витрат). Лише у листопаді армія отримала 221,7 млрд грн на озброєння, екіпірування та пально-мастильні матеріали.

Окрім прямої підтримки фронту, держава фінансує критично важливі напрями за економічною класифікацією.

На оплату праці та нарахування за 11 місяців спрямували 1,40 трлн грн. Це найбільша стаття витрат (39,4%), яка зросла на 20,6% порівняно з минулим роком. Сюди входять зарплати бюджетникам та грошове забезпечення військовослужбовців.

Соціальне забезпечення — 582,7 млрд грн. Кошти спрямовані на виплати пенсій, допомогу малозабезпеченим сім’ям, захист дітей та виплату житлових субсидій. Фінансування цього напряму зросло на 14% відносно минулого року.

Оплата за товари та послуги склала 518,5 млрд грн. Цей блок включає закупівлю військової техніки, боєприпасів, продуктів харчування для ЗСУ, а також оплату медичних гарантій через Національну службу здоров’я.

На трансферти підприємствам та установам спрямували 434 млрд грн. Це —гроші на підтримку Фонду розвитку підприємництва, державні медичні програми та критичні потреби оборонного сектору.

На виплати за державним боргом пішло 319,9 млрд грн, а місцеві бюджети отримали 173,1 млрд грн трансфертів для забезпечення життєдіяльності громад.

Нагадаємо, загальна сума касових видатків за січень–жовтень 2025 року сягнула 3,16 трлн грн. Це на 507,2 млрд грн (19,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У жовтні видатки становили 346,8 млрд грн.