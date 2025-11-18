3,16 трильйона гривень за 10 місяців: видатки загального фонду держбюджету зросли на понад 19%

Загальний фонд державного бюджету України демонструє зростання видатків, що обумовлено насамперед потребами безпеки та соціального захисту. Загальна сума касових видатків за січень–жовтень 2025 року сягнула 3,16 трлн грн. Це на 507,2 млрд грн (19,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У жовтні видатки становили 346,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень–жовтень 2025 року становили 2 трлн грн або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у жовтні було витрачено 220,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 листопада 2025 року.

Напрямки фінансування:

1,26 трлн грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у жовтні – 133,1 млрд грн) або 39,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень–жовтень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 220,7 млрд грн або на 21,2%);

524,4 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у жовтні – 49,4 млрд грн) або 16,6% від загального обсягу видатків, що на 58,4 млрд грн або на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок, а також соціальний захист сімей та виплату житлових субсидій;

458 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у жовтні – 60,7 млрд грн) або 14,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення;

384,4 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у жовтні – 37,3 млрд грн) або 12,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

279,9 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у жовтні – 33,6 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 36,3 млрд грн або на 14,9%);

156,3 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у жовтні – 16,9 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,3 млрд грн, або на 6,3%).

Нагадаємо, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 186,4 млрд гривень. Основні надходження забезпечили податки, що контролюються податковими та митними органами.