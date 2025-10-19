За 9 місяців 2025 року видатки держбюджету України зросли на 20%

За січень–вересень 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету становили 2,82 трлн грн, що на 473,5 млрд грн (20,2%) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У вересні витрачено 312,6 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Найбільше коштів спрямовано на безпеку і оборону — 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У вересні на ці потреби витрачено 210,8 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільша частка припадає на оплату праці з нарахуваннями — 1,13 трлн грн, або 40,1% усіх видатків. Це на 200,8 млрд грн (21,6%) більше, ніж торік. Лише у вересні на заробітні плати спрямовано 135,2 млрд грн.

На соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії, субсидії) витрачено 474,9 млрд грн, що становить 16,9% загального обсягу видатків. Порівняно з минулим роком ці витрати зросли на 63,1 млрд грн (15,3%). Кошти спрямовувалися, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду, соціальний захист сімей з дітьми та малозабезпечених громадян, а також на виплату субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Ще 397,3 млрд грн (14,1% видатків) держава спрямувала на оплату товарів і послуг, переважно для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань. Йдеться про закупівлю техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, продовольства та оплату комунальних послуг. Частина цих коштів також пішла на фінансування програми медичних гарантій через НСЗУ.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам витрачено 347,1 млрд грн (12,3%), зокрема на постачання товарів для Збройних Сил та підтримку Фонду розвитку підприємництва.

Обслуговування державного боргу коштувало бюджету 246,3 млрд грн, або 8,7% усіх видатків. Це на 28,8 млрд грн (13,2%) більше, ніж торік.

Ще 139,3 млрд грн (4,9%) становлять трансферти місцевим бюджетам, які зросли на 6,6% порівняно з попереднім роком.

Таким чином, понад дві третини усіх державних видатків зосереджені на обороні, соціальному захисті населення та оплаті праці працівників бюджетної сфери, що відображає пріоритети бюджету в умовах воєнного часу.

Зауважимо, що за даними місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 вересня 2025 року, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за перші вісім місяців 2025 року становить 2,51 трлн грн, що на 410,4 млрд грн, або на 19,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.