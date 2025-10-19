За 9 месяцев 2025 года расходы госбюджета Украины выросли на 20%

За январь-сентябрь 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,82 трлн грн, что на 473,5 млрд грн (20,2%) больше, чем за аналогичный период 2024 года. В сентябре израсходовано 312,6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Больше средств направлено на безопасность и оборону — 1,78 трлн грн, или 63,3% от всех расходов общего фонда. В сентябре на эти нужды израсходовано 210,8 млрд грн.

В структуре расходов по экономической классификации наибольшая доля приходится на оплату труда с начислениями — 1,13 трлн. грн., или 40,1% всех расходов. Это на 200,8 млрд грн (21,6%) больше, чем в прошлом. Только в сентябре на заработные платы направлено 135,2 млрд. грн.

На социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии, субсидии) израсходовано 474,9 млрд грн, что составляет 16,9% от общего объема расходов. По сравнению с прошлым годом, эти расходы выросли на 63,1 млрд грн (15,3%). Денежные средства направлялись, в частности, на трансферт Пенсионного фонда, социальную защиту семей с детьми и малообеспеченных граждан, а также на выплату субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Еще 397,3 млрд грн (14,1% расходов) государство направило на оплату товаров и услуг, преимущественно для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Речь идет о закупке техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего, продовольствия и оплаты коммунальных услуг. Часть этих средств пошла также на финансирование программы медицинских гарантий через НСЗУ.

На субсидии и текущие трансферты предприятиям израсходовано 347,1 млрд грн (12,3%), в том числе на поставку товаров для Вооруженных Сил и поддержку Фонда развития предпринимательства.

Обслуживание государственного долга обошлось бюджету в 246,3 млрд грн, или 8,7% всех расходов. Это на 28,8 млрд грн (13,2%) больше, чем в прошлом.

Еще 139,3 млрд грн (4,9%) составляют трансферты местным бюджетам, выросшим на 6,6% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, более двух третей всех государственных расходов сосредоточены на обороне, социальной защите населения и оплате труда работников бюджетной сферы, что отражает приоритеты бюджета в условиях военного времени.

Отметим, что по данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 сентября 2025 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за первые восемь месяцев 2025 года составляет 2,51 трлн грн, что на 410,4 млрд грн, или на 19,6% больше, чем на 19,6%.