У січні–серпні касові видатки державного бюджету України зросли на 19,6%

За даними місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 вересня 2025 року, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за перші вісім місяців 2025 року становить 2,51 трлн грн, що на 410,4 млрд грн, або на 19,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

У серпні 2025 року було витрачено 333,6 млрд грн.

Найбільша частка видатків загального фонду спрямована на безпеку та оборону — 1,57 трлн грн, що становить 62,5% усіх витрат за січень–серпень. У серпні на ці потреби було спрямовано 214,6 млрд грн.

Структура видатків за економічною класифікацією

За даними Держказначейства, найбільші витрати припали на:

Оплату праці з нарахуваннями – 994,4 млрд грн (39,7% від загального обсягу видатків), у серпні – 133,8 млрд грн. Порівняно з минулим роком, витрати зросли на 176,9 млрд грн (21,6%).

Використання товарів і послуг – 343,7 млрд грн (13,7%), у серпні – 46,6 млрд грн. Кошти спрямовані на підтримку Збройних Сил України, правоохоронних органів, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального та продуктів харчування. Частина витрат також покривала програму державних гарантій медичного обслуговування населення через Національну службу здоров’я України.

Соціальне забезпечення – 419,9 млрд грн (16,8%), у серпні – 64,6 млрд грн, що на 43,1 млрд грн (11,4%) більше, ніж у січні–серпні 2024 року. Кошти спрямовувалися на виплату пенсій, допомог, стипендій, соціальний захист дітей і сімей, підтримку малозабезпечених громадян, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та придбання пічного палива і скрапленого газу.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 313,5 млрд грн (12,5%), у серпні – 31,8 млрд грн. Кошти використовувалися на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Обслуговування державного боргу – 233,3 млрд грн (9,3%), у серпні – 34,8 млрд грн, що на 29,2 млрд грн (14,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Трансферти місцевим бюджетам – 123,4 млрд грн (4,9%), у серпні – 10,6 млрд грн, що на 8,1 млрд грн (7%) більше, ніж за минулий рік.

Зростання видатків свідчить про активну фінансову підтримку безпеки країни, соціальної сфери та розвитку місцевого самоврядування.

Додамо, за період із січня по липень загальні касові видатки з державного бюджету України досягли 2,2 трлн грн. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.