В январе-августе кассовые расходы государственного бюджета Украины выросли на 19,6%

По данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 сентября 2025 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за первые восемь месяцев 2025 года составляет 2,51 трлн. грн., что на 410,4 млрд. грн., или на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В августе 2025 года было израсходовано 333,6 млрд грн.

Наибольшая доля расходов общего фонда направлена на безопасность и оборону - 1,57 трлн грн, что составляет 62,5% всех расходов за январь-август. В августе на эти нужды было направлено 214,6 млрд. грн.

Структура расходов по экономической классификации

По данным Госказначейства, самые большие затраты пришлись на:

Оплата труда с начислениями – 994,4 млрд грн (39,7% от общего объема расходов), в августе – 133,8 млрд грн. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 176,9 млрд грн (21,6%).

Использование товаров и услуг – 343,7 млрд. грн. (13,7%), в августе – 46,6 млрд. грн. Денежные средства направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов, закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего и продуктов питания. Часть расходов также охватывала программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения через Национальную службу здоровья Украины.

Социальное обеспечение – 419,9 млрд грн (16,8%), в августе – 64,6 млрд грн, что на 43,1 млрд грн (11,4%) больше, чем в январе–августе 2024 года. Денежные средства направлялись на выплату пенсий, пособий, стипендий, социальную защиту детей и семей, поддержку малообеспеченных граждан, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение печного топлива и сжиженного газа.

Субсидии и текущие трансферты предприятиям – 313,5 млрд. грн. (12,5%), в августе – 31,8 млрд. грн. Средства использовались для закупки товаров для нужд ВСУ и обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства.

Обслуживание госдолга – 233,3 млрд грн (9,3%), в августе – 34,8 млрд грн, что на 29,2 млрд грн (14,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трансферты местным бюджетам – 123,4 млрд грн (4,9%), в августе – 10,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн (7%) больше, чем в прошлом году.

Рост расходов свидетельствует об активной финансовой поддержке безопасности страны, социальной сфере и развитии местного самоуправления.

За период с января по июль общие кассовые расходы из государственного бюджета Украины достигли 2,2 трлн грн. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.