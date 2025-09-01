Запланована подія 2

Разминирование Украины: саперы Минобороны очистили почти 6000 гектаров за месяц

Специалисты Минобороны очистили от взрывоопасных предметов около 6000 гектаров в месяц.

В августе 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины провели масштабную работу, очистив от взрывоопасных предметов 5 973 гектара освобожденных территорий. Это важный шаг для восстановления мирной жизни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Саперы сфокусировались на разминировании ключевых объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий. В частности, было очищено:

  • 5653,77 га сельскохозяйственных земель, что позволяет восстановить посевные работы;
  • 66,94 км железнодорожных путей;
  • 7,64 км автомобильных дорог для восстановления логистических связей;
  • 15,09 км линий электропередач;
  • 9,74 га водоемов.

За месяц специалисты обнаружили и обезвредили 8410 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 458 714 опасных объектов.

Количество сертифицированных операторов противоминной деятельности в Украине растет: в настоящее время их 119, и девять из них получили сертификацию в августе. К гуманитарному разминированию привлекаются исключительно эти сертифицированные операторы.

Напомним, в июле в Украине было разминировано и возвращено аграриям для использования 330 гектаров сельскохозяйственных земель. Еще на почти 900 гектарах в прошлом месяце начались работы по очистке мин и взрывчатых предметов.

