Розмінування України: сапери Міноборони очистили майже 6000 гектарів за місяць

Протягом серпня 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України провели масштабну роботу, очистивши від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектари звільнених територій. Це важливий крок для відновлення мирного життя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Сапери сфокусувалися на розмінуванні ключових об'єктів інфраструктури та сільськогосподарських угідь. Зокрема, було очищено:

5 653,77 га сільськогосподарських земель, що дозволяє відновити посівні роботи;

66,94 км залізничних колій;

7,64 км автомобільних доріг для відновлення логістичних зв'язків;

15,09 км ліній електропередач;

9,74 га водойм.

За місяць фахівці виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення знищено 458 714 небезпечних об'єктів.

Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні зростає: наразі їх 119, і дев'ять з них отримали сертифікацію у серпні. До гуманітарного розмінування залучаються виключно ці сертифіковані оператори.

Нагадаємо, у липні в Україні було розміновано та повернуто аграріям до використання 330 гектарів сільськогосподарських земель. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи з очищення від мін та вибухових предметів.