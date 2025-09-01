- Категорія
Розмінування України: сапери Міноборони очистили майже 6000 гектарів за місяць
Протягом серпня 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України провели масштабну роботу, очистивши від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектари звільнених територій. Це важливий крок для відновлення мирного життя.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Сапери сфокусувалися на розмінуванні ключових об'єктів інфраструктури та сільськогосподарських угідь. Зокрема, було очищено:
- 5 653,77 га сільськогосподарських земель, що дозволяє відновити посівні роботи;
- 66,94 км залізничних колій;
- 7,64 км автомобільних доріг для відновлення логістичних зв'язків;
- 15,09 км ліній електропередач;
- 9,74 га водойм.
За місяць фахівці виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення знищено 458 714 небезпечних об'єктів.
Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні зростає: наразі їх 119, і дев'ять з них отримали сертифікацію у серпні. До гуманітарного розмінування залучаються виключно ці сертифіковані оператори.
Нагадаємо, у липні в Україні було розміновано та повернуто аграріям до використання 330 гектарів сільськогосподарських земель. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи з очищення від мін та вибухових предметів.