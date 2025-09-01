Запланована подія 2

Розмінування України: сапери Міноборони очистили майже 6000 гектарів за місяць

розмінування, техніка
Фахівці Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів майже 6000 гектарів за місяць. / Міноборони

Протягом серпня 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України провели масштабну роботу, очистивши від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектари звільнених територій. Це важливий крок для відновлення мирного життя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Сапери сфокусувалися на розмінуванні ключових об'єктів інфраструктури та сільськогосподарських угідь. Зокрема, було очищено:

  • 5 653,77 га сільськогосподарських земель, що дозволяє відновити посівні роботи; 
  • 66,94 км залізничних колій; 
  • 7,64 км автомобільних доріг для відновлення логістичних зв'язків; 
  • 15,09 км ліній електропередач; 
  • 9,74 га водойм.

За місяць фахівці виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення знищено 458 714 небезпечних об'єктів.

Фото 2 — Розмінування України: сапери Міноборони очистили майже 6000 гектарів за місяць

Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні зростає: наразі їх 119, і дев'ять з них отримали сертифікацію у серпні. До гуманітарного розмінування залучаються виключно ці сертифіковані оператори.

Нагадаємо, у липні в Україні було розміновано та повернуто аграріям до використання 330 гектарів сільськогосподарських земель. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи з очищення від мін та вибухових предметів.

Автор:
Тетяна Ковальчук