Red Bull может получить штраф до 10% годового оборота в ЕС

Европейская комиссия начала расследование против Red Bull, чтобы проверить, незаконно ли компания ограничивала конкуренцию на рынке энергетических напитков. Основное внимание – на практиках, которые могли касаться напитков объемом более 250 мл в супермаркетах и автозаправочных станциях, в частности в Нидерландах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Брюссель подозревает, что Red Bull могла разработать общеевропейскую стратегию, ограничивавшую конкуренцию со стороны других производителей энергетических напитков.

"Мы хотим выяснить, могут ли эти практики вызывать высокие цены и ограничивать выбор энергетических напитков для потребителей", – заявила комиссар ЕС по конкуренции Тереза Рибера.

Она добавила, что расследование является частью постоянных усилий ЕС по обеспечению соблюдения правил конкуренции в пищевой цепочке.

Расследование проходит после необъявленных проверок в штаб-квартире Red Bull и других местах в марте 2023 года. Компания обжаловала эти рейды в Европейском суде в Люксембурге, но ее жалобу недавно отклонили.

Если будут установлены нарушения правил конкуренции, Red Bull может получить штраф до 10% своего годового оборота.

Добавим, продажи энергетиков в Украине растут на протяжении последних лет, что соответствует глобальным трендам, сообщила пресс-служба IDS Ukraine, крупного производителя минеральных вод и безалкогольных напитков.

Этот сегмент показал рост даже в 2022 году, когда большинство категорий на рынке безалкогольных напитков демонстрировали негативную динамику: продажи энергетиков в позапрошлом году выросли на 16%. В 2023 году рост продолжился: на 23% по сравнению с 2022 годом и на 43% по сравнению с довоенным 2021 годом.