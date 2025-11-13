Red Bull може отримати штраф до 10% річного обороту у ЄС

Європейська комісія розпочала розслідування проти Red Bull, щоб перевірити, чи компанія незаконно обмежувала конкуренцію на ринку енергетичних напоїв. Основна увага – на практиках, які могли стосуватися напоїв об’ємом понад 250 мл у супермаркетах та на автозаправних станціях, зокрема в Нідерландах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Financial Times.

Брюссель підозрює, що Red Bull могла розробити загальноєвропейську стратегію, яка обмежувала конкуренцію з боку інших виробників енергетичних напоїв.

"Ми хочемо з’ясувати, чи можуть ці практики спричиняти високі ціни та обмежувати вибір енергетичних напоїв для споживачів", – заявила комісар ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера.

Вона додала, що розслідування є частиною постійних зусиль ЄС щодо забезпечення дотримання правил конкуренції у харчовому ланцюжку.

Розслідування відбувається після неоголошених перевірок у штаб-квартирі Red Bull та інших місцях у березні 2023 року. Компанія оскаржила ці рейди у Європейському суді в Люксембурзі, але її скаргу нещодавно відхилили.

Якщо буде встановлено порушення правил конкуренції, Red Bull може отримати штраф до 10% свого річного обороту.

Додамо, продажі енергетиків в Україні зростають впродовж останніх років, що відповідає глобальним трендам, повідомила виданню пресслужба IDS Ukraine, великого виробника мінеральних вод та безалкогольних напоїв.

Цей сегмент показав ріст навіть у 2022 році, коли більшість категорій на ринку безалкогольних напоїв демонстрували негативну динаміку: продажі енергетиків у позаминулому році зросли на 16%. У 2023 році зростання продовжилось: на 23% у порівнянні з 2022 роком і на 43% у порівнянні з довоєнним 2021 роком.