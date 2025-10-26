Meta та TikTok можуть отримати штрафи від Єврокомісії за порушення закону про цифрові послуги

24 жовтня Європейська комісія попередньо визнала, що компанії TikTok та Meta (Facebook та Instagram) порушили свої зобов’язання щодо прозорості згідно із Законом про цифрові послуги (DSA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Єврокомісії.

За попередніми висновками ЄК, платформи не забезпечили дослідників належним доступом до публічних даних, а Meta також не надала користувачам простих і ефективних механізмів повідомлення про незаконний контент та оскарження рішень модерації контенту.

Комісія виявила, що Facebook, Instagram та TikTok ускладнюють процес запиту доступу до публічних даних для дослідників, залишаючи їх із частковою або ненадійною інформацією. Це обмежує можливості оцінити, чи піддаються користувачі, зокрема неповнолітні, незаконному чи шкідливому контенту. Надання такого доступу є ключовим елементом прозорості за DSA.

За даними ЄК, Meta не забезпечує зручного способу повідомляти про незаконний контент, та застосовує "темні шаблони" або оманливий дизайн інтерфейсу, що ускладнює користувачам позначення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми або терористичного контенту.

Апеляції щодо модерації контенту

Користувачі ЄС мають право оскаржувати рішення платформ щодо видалення контенту або блокування облікових записів. Проте механізми оскарження у Facebook та Instagram не дозволяють надавати пояснення або підтверджуючі документи, що обмежує ефективність цього права.

Платформи можуть ознайомитися з документами розслідування та письмово відповісти на попередні висновки. Якщо порушення буде підтверджене, Комісія може накласти штраф до 6% від загального світового річного обороту постачальника, а також встановити періодичні штрафні платежі для забезпечення дотримання вимог DSA.

Нові можливості для дослідників відкриються 29 жовтня 2025 року, коли набуде чинності делегований акт про доступ до даних. Він надасть доступ до непублічних даних дуже великих онлайн-платформ та пошукових систем, спрямований на підвищення прозорості та виявлення потенційних ризиків.

Нагадаємо, нещодавно Meta та TikTok виграли в суді проти Європейської комісії щодо методології розрахунку наглядового збору, який вони сплачують згідно із законом про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).

Закон про цифрові послуги (DSA), який набув чинності у листопаді 2022 року, зобов’язує великі технологічні компанії, такі як Amazon, Apple, Google, Microsoft, X (раніше Twitter), та інші, активніше боротися з незаконним та шкідливим контентом. За невиконання вимог компаніям загрожують значні штрафи — до 6% від їхнього річного світового обороту.