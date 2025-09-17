У США з’явиться власний TikTok: деталі угоди

Американські активи TikTok буде відокремлено від китайської компанії ByteDance. 80% нової компанії контролюватимуть американські компанії Oracle, Silver Lake та A16z, а 20% залишиться у Китаю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що американський підрозділ TikTok можуть продати консорціуму інвесторів. Підрозділ буде виокремлений у самостійну компанію, контроль над якою отримає консорціум, до якого, крім Oracle, увійдуть Silver Lake і Andreessen Horowitz, а також нинішні інвестори компанії ByteDance.

Спільно їм належатиме трохи більше 80% нового підприємства, тоді як у китайських акціонерів залишиться трохи менше 20%.

Групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

У раді директорів переважатимуть громадяни США, а одного з членів призначатиме уряд США.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволить китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.

Початковий термін для продажу активів TikTok був встановлений на 19 січня 2025 року. Після цього Трамп кілька разів відтерміновував повну заборону додатку в США. Він уже втретє продовжив дедлайн для продажу TikTok до 17 вересня.

Заборона TikTok у США

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.