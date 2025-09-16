Трамп досяг домовленості з Китаєм щодо роботи TikTok у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволить китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що відбулася зустріч між китайськими та американськими дипломатами в Іспанії, де обговорювали питання торгівлі та інші важливі теми.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолював делегацію США, зазначив, що питання TikTok було одним з пріоритетних.

Він повідомив, що сторони узгодили рамкову угоду, яка передбачає перехід американського бізнесу соцмережі під контроль США. Остаточні деталі мають бути вирішені під час переговорів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці тижня.

"Президент Трамп відіграв у цьому важливу роль, ми розмовляли з ним, отримали від нього конкретні вказівки, якими поділилися з нашими китайськими колегами", – заявив Бессент.

Початковий термін для продажу активів TikTok був встановлений на 19 січня 2025 року. Після цього Трамп кілька разів відтерміновував повну заборону додатку в США. Він уже втретє продовжив дедлайн для продажу TikTok до 17 вересня.

Як пише видання, хоча адміністрація Трампа не назвала потенційного американського покупця, очікується, що групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Заборона TikTok у США

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.