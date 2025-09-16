Трамп достиг договоренности с Китаем о работе TikTok в США

Администрация президента США Дональда Трампа достигла договоренности с Пекином, которая позволит китайской компании ByteDance сохранить работу TikTok в Соединенных Штатах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN .

Отмечается, что состоялась встреча между китайскими и американскими дипломатами в Испании, где обсуждались вопросы торговли и другие важные темы.

Министр финансов США Скотт Бессент, возглавлявший делегацию США, отметил, что вопрос TikTok был одним из приоритетных.

Он сообщил, что стороны согласовали рамочное соглашение, предусматривающее переход американского бизнеса соцсети под контроль США. Окончательные детали должны быть решены на переговорах Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в конце недели.

"Президент Трамп сыграл в этом немаловажную роль, мы разговаривали с ним, получили от него конкретные указания, которыми поделились с нашими китайскими коллегами", – заявил Бессент.

Первоначальный срок продажи активов TikTok был установлен на 19 января 2025 года. После этого Трамп несколько раз откладывал полный запрет на приложение в США. Он уже третий раз продлил дедлайн для продажи TikTok до 17 сентября.

Как пишет издание, хотя администрация Трампа не назвала потенциального американского покупателя, ожидается, что группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.