В США появится собственный TikTok: детали сделки

Американские активы TikTok будут отделены от китайской компании ByteDance. 80% новой компании будут контролировать американские компании Oracle, Silver Lake и A16z, а 20% останется в Китае.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что американское подразделение TikTok может продать консорциуму инвесторов. Подразделение будет выделено в самостоятельную компанию, контроль над которой получит консорциум, в который, кроме Oracle, войдут Silver Lake и Andreessen Horowitz, а также нынешние инвесторы компании ByteDance.

Совместно им будет принадлежать не более 80% нового компании, тогда как у китайских акционеров остается не менее 20%.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

В совете директоров будут преобладать граждане США, а один из членов будет назначаться правительством США.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа достигла договоренности с Пекином, которая позволит китайской компании ByteDance сохранить работу TikTok в Соединенных Штатах.

Первоначальный срок продажи активов TikTok был установлен на 19 января 2025 года. После этого Трамп несколько раз откладывал полный запрет на приложение в США. Он уже третий раз продлил дедлайн для продажи TikTok до 17 сентября.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.