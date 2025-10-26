Meta и TikTok могут получить штрафы от Еврокомиссии за нарушение закона о цифровых услугах

24 октября Европейская комиссия предварительно признала, что компании TikTok и Meta (Facebook и Instagram) нарушили свои обязательства по прозрачности согласно Закону о цифровых услугах (DSA).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По предварительным выводам Комиссии, платформы не обеспечили исследователей надлежащим доступом к публичным данным, а Meta также не предоставила пользователям простых и эффективных механизмов уведомления о незаконном контенте и обжаловании решений модерации контента.

Комиссия обнаружила, что Facebook, Instagram и TikTok усложняют процесс запроса доступа к публичным данным для исследователей, оставляя их с частичной или ненадежной информацией. Это ограничивает возможности оценить, поддаются ли пользователи, в том числе несовершеннолетние, незаконный или вредный контент. Предоставление такого доступа является ключевым элементом прозрачности DSA.

По данным ЕК, Meta не обеспечивает удобного способа сообщать о незаконном контенте и применяет " темные шаблоны " или обманчивый дизайн интерфейса, что усложняет пользователям обозначение материалов с сексуальным насилием над детьми или террористического контента.

Апелляции по модерации контента

Пользователи ЕС имеют право обжаловать решения платформ по удалению контента или блокированию аккаунтов. Однако механизмы обжалования в Facebook и Instagram не позволяют давать объяснения или подтверждающие документы, ограничивающие эффективность этого права.

Платформы могут ознакомиться с документами расследования и в письменном виде ответить на предварительные выводы. Если нарушение будет подтверждено, Комиссия может наложить штраф до 6% общего мирового годового оборота поставщика, а также установить периодические штрафные платежи для обеспечения соблюдения требований DSA.

Новые возможности для исследователей откроются 29 октября 2025 г., когда вступит в силу делегированный акт о доступе к данным. Он предоставит доступ к непубличным данным очень больших онлайн-платформ и поисковых систем, направленный на повышение прозрачности и выявление потенциальных рисков.

Напомним, недавно Meta и TikTok выиграли в суде против Европейской комиссии по методологии расчета наблюдательного сбора, который они платят по закону о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Вступивший в силу в ноябре 2022 года закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные технологические компании, такие как Amazon, Apple, Google, Microsoft, X (ранее Twitter), и другие, активнее бороться с незаконным и вредным контентом. За невыполнение требований компаниям грозят значительные штрафы – до 6% от их годового мирового оборота.