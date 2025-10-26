Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Meta и TikTok могут получить штрафы от Еврокомиссии за нарушение закона о цифровых услугах

Meta и TikTok
Meta и TikTok могут получить штрафы от Еврокомиссии / Shutterstock

24 октября Европейская комиссия предварительно признала, что компании TikTok и Meta (Facebook и Instagram) нарушили свои обязательства по прозрачности согласно Закону о цифровых услугах (DSA).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По предварительным выводам Комиссии, платформы не обеспечили исследователей надлежащим доступом к публичным данным, а Meta также не предоставила пользователям простых и эффективных механизмов уведомления о незаконном контенте и обжаловании решений модерации контента.

Комиссия обнаружила, что Facebook, Instagram и TikTok усложняют процесс запроса доступа к публичным данным для исследователей, оставляя их с частичной или ненадежной информацией. Это ограничивает возможности оценить, поддаются ли пользователи, в том числе несовершеннолетние, незаконный или вредный контент. Предоставление такого доступа является ключевым элементом прозрачности DSA.

По данным ЕК, Meta не обеспечивает удобного способа сообщать о незаконном контенте и применяет " темные шаблоны " или обманчивый дизайн интерфейса, что усложняет пользователям обозначение материалов с сексуальным насилием над детьми или террористического контента.

Апелляции по модерации контента

Пользователи ЕС имеют право обжаловать решения платформ по удалению контента или блокированию аккаунтов. Однако механизмы обжалования в Facebook и Instagram не позволяют давать объяснения или подтверждающие документы, ограничивающие эффективность этого права.

Платформы могут ознакомиться с документами расследования и в письменном виде ответить на предварительные выводы. Если нарушение будет подтверждено, Комиссия может наложить штраф до 6% общего мирового годового оборота поставщика, а также установить периодические штрафные платежи для обеспечения соблюдения требований DSA.

Новые возможности для исследователей откроются 29 октября 2025 г., когда вступит в силу делегированный акт о доступе к данным. Он предоставит доступ к непубличным данным очень больших онлайн-платформ и поисковых систем, направленный на повышение прозрачности и выявление потенциальных рисков.

Напомним, недавно Meta и TikTok выиграли в суде против Европейской комиссии по методологии расчета наблюдательного сбора, который они платят по закону о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Вступивший в силу в ноябре 2022 года закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные технологические компании, такие как Amazon, Apple, Google, Microsoft, X (ранее Twitter), и другие, активнее бороться с незаконным и вредным контентом. За невыполнение требований компаниям грозят значительные штрафы – до 6% от их годового мирового оборота.

Автор:
Татьяна Гойденко