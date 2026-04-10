Реформа зарплат в ВСУ: правительство представит новую систему контрактов уже через две недели

Кабинет Министров Украины готовит масштабное обновление системы денежного довольствия военнослужащих. Уже в ближайшие недели Минобороны планирует представить новую контрактную форму службы, которая станет основой для пересмотра заработных плат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление премьер-министра Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По ее словам, Министерство обороны уже завершило аудит существующих выплат и в настоящее время финализует новые подходы.

Что изменит контрактная система

Главная цель реформы — отойти от уравниловки и ввести справедливую систему оплаты, которая будет основываться на функциональных обязанностях бойца.

Ключевые изменения:

Дифференцированная оплата: размер зарплаты будет напрямую зависеть от конкретной должности и сложности выполняемых задач.

Четкие условия: контракты будут определять не только уровень оплаты, но и подробные условия прохождения службы.

Мотивационный фактор: новая система рассматривается как инструмент повышения привлекательности службы и содержание опытных кадров в армии.

По словам главы правительства, презентация обновленных контрактов в целом ожидается ориентировочно через две недели. Реформа должна стать важной частью общих изменений в системе обеспечения сил обороны Украины в 2026 году.

Напомним, военные в возрасте 18–25 лет, завершившие службу по годовому контракту, имеют право на гарантированную отсрочку от призыва сроком на 12 месяцев после увольнения.