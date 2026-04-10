AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Реформа зарплат у ЗСУ: уряд представить нову систему контрактів уже за два тижні

Уряд представить нову систему контрактів уже за два тижні / Depositphotos

Кабінет Міністрів України готує масштабне оновлення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Вже найближчими тижнями Міноборони планує представити нову контрактну форму служби, яка стане основою для перегляду заробітних плат.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, Міністерство оборони вже завершило аудит існуючих виплат і наразі фіналізує нові підходи.

Що змінить контрактна система

Головна мета реформи — відійти від зрівнялівки та запровадити справедливу систему оплати, що базуватиметься на функціональних обов'язках бійця.

Ключові зміни:

  • Диференційована оплата: розмір зарплати прямо залежатиме від конкретної посади та складності виконуваних завдань.
  • Чіткі умови: контракти визначатимуть не лише рівень оплати, а й детальні умови проходження служби.
  • Мотиваційний чинник: нова система розглядається як інструмент підвищення привабливості служби та утримання досвідчених кадрів у війську.

За словами очільниці уряду, презентація оновлених контрактів на загал очікується орієнтовно за два тижні. Реформа має стати важливою частиною загальних змін у системі забезпечення Сил оборони України у 2026 році.

Нагадаємо, військові віком 18–25 років, які завершили службу за річним контрактом, мають право на гарантовану відстрочку від призову терміном на 12 місяців після звільнення.

Автор:
Максим Кольц