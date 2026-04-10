Реформа зарплат у ЗСУ: уряд представить нову систему контрактів уже за два тижні

Кабінет Міністрів України готує масштабне оновлення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Вже найближчими тижнями Міноборони планує представити нову контрактну форму служби, яка стане основою для перегляду заробітних плат.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, Міністерство оборони вже завершило аудит існуючих виплат і наразі фіналізує нові підходи.

Що змінить контрактна система

Головна мета реформи — відійти від зрівнялівки та запровадити справедливу систему оплати, що базуватиметься на функціональних обов'язках бійця.

Ключові зміни:

Диференційована оплата: розмір зарплати прямо залежатиме від конкретної посади та складності виконуваних завдань.

Чіткі умови: контракти визначатимуть не лише рівень оплати, а й детальні умови проходження служби.

Мотиваційний чинник: нова система розглядається як інструмент підвищення привабливості служби та утримання досвідчених кадрів у війську.

За словами очільниці уряду, презентація оновлених контрактів на загал очікується орієнтовно за два тижні. Реформа має стати важливою частиною загальних змін у системі забезпечення Сил оборони України у 2026 році.

Нагадаємо, військові віком 18–25 років, які завершили службу за річним контрактом, мають право на гарантовану відстрочку від призову терміном на 12 місяців після звільнення.