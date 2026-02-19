- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в январе и их бестселлеры
В январе украинский автопарк пополнили 2873 электромобиля (BEV). Наибольшее количество регистраций зафиксировано в столице – 393 авто. Из них 44% употребляются.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Кроме Киева, больше всего регистраций зафиксировано в нескольких областях:
- Киевская область - 277 авто (60% подержанные);
- Львовская область - 241 авто (84% подержанные);
- Днепропетровская область - 229 авто (50% подержанные);
- Одесская область - 210 авто (61% подержанные).
В сегменте новых электрокаров наиболее популярной моделью в регионах (кроме Киева) стал BYD Leopard 3. В столице чаще выбирали BYD Yuan Up.
Среди импортируемых подержанных электромобилей бестселлерами стали:
- Tesla Model 3 – в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях;
- Nissan Leaf - во Львовской области.
Добавим, по итогам января в Украине заключено 3 553 сделки купли -продажи подержанных электрокаров. По сравнению с декабрем показатель снизился на 17% – после пикового завершения года это считается сезонным явлением.