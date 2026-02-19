Запланована подія 2

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в январе и их бестселлеры

авто
В январе украинский автопарк пополнили 2873 электромобиля / Укравтопром

В январе украинский автопарк пополнили 2873 электромобиля (BEV). Наибольшее количество регистраций зафиксировано в столице – 393 авто. Из них 44% употребляются.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Кроме Киева, больше всего регистраций зафиксировано в нескольких областях:

  • Киевская область - 277 авто (60% подержанные);
  • Львовская область - 241 авто (84% подержанные);
  • Днепропетровская область - 229 авто (50% подержанные);
  • Одесская область - 210 авто (61% подержанные).

В сегменте новых электрокаров наиболее популярной моделью в регионах (кроме Киева) стал BYD Leopard 3. В столице чаще выбирали BYD Yuan Up.

Среди импортируемых подержанных электромобилей бестселлерами стали:

  • Tesla Model 3 – в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях;
  • Nissan Leaf - во Львовской области.

Добавим, по итогам января в Украине заключено 3 553 сделки купли -продажи подержанных электрокаров. По сравнению с декабрем показатель снизился на 17% – после пикового завершения года это считается сезонным явлением.

Автор:
Татьяна Гойденко