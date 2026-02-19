Запланована подія 2

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів у січні та їхні бестселери

У січні український автопарк поповнили 2873 електромобілі / Укравтопром

У січні український автопарк поповнили 2873 електромобілі (BEV). Найбільшу кількість реєстрацій зафіксовано у столиці — 393 авто. З ни 44% вживані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Окрім Києва, найбільше реєстрацій зафіксовано у кількох областях:

  • Київська область — 277 авто (60% вживані);
  • Львівська область — 241 авто (84% вживані);
  • Дніпропетровська область — 229 авто (50% вживані);
  • Одеська область — 210 авто (61% вживані).

У сегменті нових електрокарів найпопулярнішою моделлю в регіонах (окрім Києва) став BYD Leopard 3. У столиці частіше обирали BYD Yuan Up.

Серед імпортованих уживаних електромобілів бестселерами стали:

  • Tesla Model 3 — у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях;
  • Nissan Leaf — у Львівській області.

Додамо, за підсумками січня в Україні укладено 3 553 угоди купівлі-продажу вживаних електрокарів. Порівняно з груднем показник знизився на 17% — після пікового завершення року це вважається сезонним явищем.

Автор:
Тетяна Гойденко