Регистрация общественных организаций в "Дії": как это работает

Действие.
Выручка резидентов Дія.City росла три квартала подряд / Дія.City

В Украине запустили новую цифровую услугу - автоматическую регистрацию общественных организаций через “Дію”. Теперь создать ГО можно онлайн в течение 30 минут без привлечения юристов и дополнительных расходов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Дія".

В Украине запустили автоматическую регистрацию общественных организаций через портал "Дія". Теперь создать общественную организацию можно в несколько шагов онлайн - без привлечения юристов и дополнительных согласований.

Процесс полностью цифровизирован, что позволяет значительно сократить время регистрации.

Среди основных преимуществ новой услуги - возможность зарегистрировать общественную организацию онлайн до 30 минут, отсутствие расходов на подготовку индивидуального устава и нотариальные услуги, а также выбор более 30 направлений деятельности, в частности в сфере волонтерства, образования и защиты прав человека. Пользователи могут также гибко настраивать формат работы организации.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в портал Действие с помощью КЭП, выбрать соответствующий сервис, заполнить форму, настроить параметры организации и подписать заявление.

В то же время, для подачи заявки нужно иметь идентификационный код и УНЗР — уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Без этих данных оформить регистрацию невозможно.

Услуга также остается доступной офлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.

Проект реализован Министерством юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.

Напомним, процесс получения разрешительных документов для сферы азартных игр переведен в цифровой формат. Совместно с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди. Оформление документов производится в личном кабинете пользователя.

Автор:
Ольга Опенько