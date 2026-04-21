- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Регистрация общественных организаций в "Дії": как это работает
В Украине запустили новую цифровую услугу - автоматическую регистрацию общественных организаций через “Дію”. Теперь создать ГО можно онлайн в течение 30 минут без привлечения юристов и дополнительных расходов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Дія".
Процесс полностью цифровизирован, что позволяет значительно сократить время регистрации.
Среди основных преимуществ новой услуги - возможность зарегистрировать общественную организацию онлайн до 30 минут, отсутствие расходов на подготовку индивидуального устава и нотариальные услуги, а также выбор более 30 направлений деятельности, в частности в сфере волонтерства, образования и защиты прав человека. Пользователи могут также гибко настраивать формат работы организации.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в портал Действие с помощью КЭП, выбрать соответствующий сервис, заполнить форму, настроить параметры организации и подписать заявление.
В то же время, для подачи заявки нужно иметь идентификационный код и УНЗР — уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Без этих данных оформить регистрацию невозможно.
Услуга также остается доступной офлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.
Проект реализован Министерством юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.
