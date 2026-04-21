Реєстрація громадських організацій у "Дії": як це працює

В Україні запустили автоматичну реєстрацію громадських організацій через портал "Дія". Відтепер створити громадську організацію можна у кілька кроків онлайн - без залучення юристів та додаткових погоджень.

Процес повністю цифровізовано, що дозволяє значно скоротити час реєстрації.

Серед основних переваг нової послуги - можливість зареєструвати громадську організацію онлайн до 30 хвилин, відсутність витрат на підготовку індивідуального статуту та нотаріальні послуги, а також вибір із понад 30 напрямів діяльності, зокрема у сфері волонтерства, освіти та захисту прав людини. Користувачі також можуть гнучко налаштовувати формат роботи організації.

Щоб скористатися послугою, необхідно увійти до порталу "Дія" за допомогою КЕП, обрати відповідний сервіс, заповнити форму, налаштувати параметри організації та підписати заяву.

Водночас для подання заявки потрібно мати ідентифікаційний код та УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних оформити реєстрацію неможливо.

Послуга також залишається доступною офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.

Проєкт реалізовано Міністерством юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

